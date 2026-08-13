"Мені пощастило". Олексій Суровцев розкрив, скільки заробляє за один знімальний день

Що Суровцев розповів про заробітки

Певний час актор працював у танцювальній сфері, за що отримував непогані гроші. За його словами, після одного туру тривалістю близько двох-трьох місяців вдалося навіть придбати автомобіль із салону.

"У нас була гарна машина, яку ми купили з салону. Середній сегмент, не супер-VIP, але гарна машина з салону. У нас була трикімнатна квартира в Дніпрі, теж гарна. Я завжди заробляв нормально. Не шикував, але мені на життя вистачало", - розповів він.

Втім, найбільше грошей сьогодні Олексію приносить акторство, адже разом з ним є й реклама. Водночас він наголосив, що кіноіндустрія є нестабільною.

"Сьогодні в тебе є зйомки, завтра немає. Це мені пощастило, що я вже шість років знімаюся в одному продакшені, у двох серіалах, і там 600 серій позаду", - зазначив він.

Олексій зауважив, що жити лише за рахунок акторства не можна. Потрібно використовувати свою впізнаваність для заробітків.

Олексій Суровцев (фото: РБК-Україна)

Скільки Суровцев заробляє як актор

За його словами, середня вартість одного знімального дня становить близько 15 тисяч гривень. Водночас сума може бути як більшою, так і меншою залежно від проєкту.

Суровцев пояснив, що на гонорар також впливає його особиста зацікавленість у ролі. Якщо проєкт йому цікавий, він може погодитися на нижчу оплату.

"Взагалі до тебе приходять, знаючи, скільки ти в середньому коштуєш. І ти вже дивишся, наскільки тобі цікава роль. Якщо тобі цікавий цей проєкт чи роль, ти можеш трошки демпінгувати свою ціну. А іноді за всі гроші світу не хочеш там зніматися", - поділився він.