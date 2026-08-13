"Мені пощастило". Олексій Суровцев розкрив, скільки заробляє за один знімальний день
За роки кар'єри Олексій Суровцев встиг спробувати себе у різних сферах - колись він був професійним плавцем і заснував шоу еротичного танцю, а сьогодні розвивається як актор та зоозахисник.
В інтерв'ю для Wave RBC.UA він відверто розповів про свої заробітки та зізнався, як діяльність сьогодні приносить йому найбільше грошей.
Що Суровцев розповів про заробітки
Певний час актор працював у танцювальній сфері, за що отримував непогані гроші. За його словами, після одного туру тривалістю близько двох-трьох місяців вдалося навіть придбати автомобіль із салону.
"У нас була гарна машина, яку ми купили з салону. Середній сегмент, не супер-VIP, але гарна машина з салону. У нас була трикімнатна квартира в Дніпрі, теж гарна. Я завжди заробляв нормально. Не шикував, але мені на життя вистачало", - розповів він.
Втім, найбільше грошей сьогодні Олексію приносить акторство, адже разом з ним є й реклама. Водночас він наголосив, що кіноіндустрія є нестабільною.
"Сьогодні в тебе є зйомки, завтра немає. Це мені пощастило, що я вже шість років знімаюся в одному продакшені, у двох серіалах, і там 600 серій позаду", - зазначив він.
Олексій зауважив, що жити лише за рахунок акторства не можна. Потрібно використовувати свою впізнаваність для заробітків.
Скільки Суровцев заробляє як актор
За його словами, середня вартість одного знімального дня становить близько 15 тисяч гривень. Водночас сума може бути як більшою, так і меншою залежно від проєкту.
Суровцев пояснив, що на гонорар також впливає його особиста зацікавленість у ролі. Якщо проєкт йому цікавий, він може погодитися на нижчу оплату.
"Взагалі до тебе приходять, знаючи, скільки ти в середньому коштуєш. І ти вже дивишся, наскільки тобі цікава роль. Якщо тобі цікавий цей проєкт чи роль, ти можеш трошки демпінгувати свою ціну. А іноді за всі гроші світу не хочеш там зніматися", - поділився він.