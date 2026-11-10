Меган Маркл отменила выступление в Европарламенте после ареста отца

Меган Маркл и принц Гарри 10 ноября посетили открытие Lost Screen Memorial в Европарламенте в Брюсселе. Это был первый публичный выход герцогини Сассекской после ареста отца Томаса Маркла. Гарри произнес запланированную совместную речь.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Reuters .

Почему Меган Маркл отменила выступление

Герцог и герцогиня Сассекские должны были вместе выступить на открытии мемориала.

Накануне, 9 ноября, представитель Меган подтвердил, что она приедет в Брюссель вместе с Гарри, а ее выступление отменено.

По словам источника The Telegraph, после ареста отца герцогиня эмоционально не чувствовала себя готовой к публичной речи.

О чем говорил принц Гарри

Lost Screen Memorial состоит из 50 световых панелей в виде смартфонов. На экранах – портреты детей и подростков, чьи смерти семьи связывают с пережитым в интернете.

Впервые установку представили в апреле 2025 года в Нью-Йорке.

В Брюсселе Гарри призвал технологические компании более открыто говорить о рисках для детей на своих платформах.

Он также подчеркнул, что страны должны сотрудничать, чтобы дети были защищены вне зависимости от того, где живут.

"Безопасность ребенка никогда не должна зависеть от того, какую страну он называет домом", - сказал Гарри.

Что известно об аресте Томаса Маркла

ФБР арестовало 82-летнего Томаса Маркла 6 ноября во Флориде.

Министерство юстиции США сообщило, что ему было предъявлено федеральное обвинение в хранении материалов сексуального насилия над детьми.

Маркл отрицает обвинения.

После слушания его отпустили в заведение престарелых под электронный надзор.

Суд также назначил психиатрическое обследование, чтобы определить, способен ли Маркл участвовать в судебном процессе.