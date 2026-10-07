Майкл Дуглас сделал откровенное признание о детях знаменитостей: "Меня это раздражает"

82-летний Майкл Дуглас высказался о термине "непо-дети", которым называют потомков знаменитостей, строящих карьеру в той же индустрии, что и их родители. Актер признался, что сама формулировка его раздражает, поскольку, по его мнению, она имеет пренебрежительный оттенок.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на The News , об этом Дуглас рассказал в интервью по случаю выхода своих мемуаров One Helluva Ride ("Безумное путешествие").

Что сказал актер

Актер родился в семье голливудской легенды Кирка Дугласа, кооторый умер в 2020 году. В то же время Майкл убежден, что детей знаменитостей не следует автоматически обесценивать из-за их происхождения.

"Непо-дети" - это неформальный термин для людей, имеющих известных родителей и благодаря семейным связям могут получать определенные преимущества в профессиональной среде.

По словам Дугласа, он не отрицает сам факт, что его детям доступны возможности, которых может не быть у других, однако считает значение этого слова несправедливым.

"Этот термин имеет пренебрежительный оттенок, который меня действительно раздражает", - сказал актер.

Дети часто выбирают путь родителей

Дуглас также обратил внимание на то, что в других профессиях продолжение семейного дела воспринимается гораздо спокойнее. По его мнению, если родители работают в определенной сфере, естественно, что их дети могут выбрать тот же путь.

"В других сферах родители помогают своим детям", - отметил он, добавив, что в актерской профессии человека, напротив, могут критиковать за то, что он пошел по пути родителей.

Дуглас считает, что подобные двойные стандарты особенно заметны в Голливуде. При этом он подчеркнул, что сам факт известной фамилии не гарантирует человеку продолжительную карьеру.

Эту позицию разделяет и супруга актера Кэтрин Зета-Джонс. Недавно она также раскритиковала понятие "непо-дети", назвав его "ужасным".

Кэтрин Зета-Джонс с мужем (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Актриса подчеркнула, что дети знаменитостей не выбирают семью, в которой рождаются, и должны самостоятельно определяться со своим будущим.

По ее словам, их дети действительно интересуются актерством, а если бы родители не видели в них соответствующего таланта, то посоветовали бы рассмотреть другую профессию.

Дети выбрали актерское направление

Тем временем, дети Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс уже начали делать первые шаги в индустрии. Их сын Дилан Дуглас, которому 26 лет, окончил Университет Брауна в 2022 году и получил роль в триллере I Will Come to You.

Майкл Дуглас с сыном (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

23-летняя Кэрис Дуглас также выбрала актерский путь. В июле она дебютировала на сцене во внебродвейской постановке пьесы "Чайка".

Майкл Дуглас с дочерью (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Таким образом, дети голливудских супругов только начинают профессиональную карьеру, а сам Майкл Дуглас призывает оценивать их прежде всего по собственным достижениям, а не по фамилии родителей.