Марта Стюарт извинилась за скандальный костюм на Хэллоуин: "Мне очень жаль"

Американская телеведущая и предпринимательница Марта Стюарт оказалась под волной критики из-за своего костюма на Хэллоуин. 85-летняя звезда опубликовала фото в образе бездомного человека, а после возмущения пользователей удалила его и дважды прокомментировала ситуацию.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Как Марта Стюарт возмутила сеть

В субботу, 31 октября, звезда поделилась снимком своего геловинского образа. На фото она позировала в рваных джинсах, с гримом, имитирующим грязь на лице, и держала табличку с надписью "Я голодная. Помогите мне".

По данным TMZ, в публикации Марта также рекламировала собственные свечи. В подписи она написала, что они "идеально подходят для Хэллоуина".

Образ вызвал негодование в соцсетях. После волны критики Стюарт удалила фотографию.



Как Марта Стюарт объяснила свой образ

В своем заявлении телезвезда объяснила, что таким костюмом хотела привлечь внимание к проблеме бездомности. В то же время она призналась, что расстроена реакцией людей, которых образ мог оскорбить.

"Мне очень досадно, что мой костюм на Хэллоуин обидел людей, хотя это не было моим намерением", - отметила она.

Она также подчеркнула, что бездомность остается одной из самых больших проблем и кризисов в США. По словам Стюарт, она много времени и усилий уделяла поддержке благотворительных организаций, помогающих бороться с этой проблемой и планирует продолжать такую деятельность.

Признала ошибку и извинилась

Позже Марта опубликовала еще одно заявление в Instagram, в котором признала, что ее предыдущих слов было недостаточно.

"Трудно признать, когда ты действительно облажался. Мое предварительное заявление было недостаточно исчерпывающим. Я знаю, что многие люди испытывают финансовые трудности. Носить такой костюм, как я, бестактно и совсем не смешно. Мне очень жаль", - сказала она.