Для поиска злоумышленников привлекли собак, дроны и вертолет
Поместье принца Уильяма и Кейт Миддлтон в графстве Норфолк едва не ограбили. Двое мужчин в масках проникли на территорию резиденции Anmer Hall, после чего их задержала полиция.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People.
В понедельник, 23 ноября, в дом Anmer Hall пытались попасть люди в масках. В полиции Норфолка заявили о задержание двух подозреваемых.
"Минувшей ночью двоих мужчин арестовали по подозрению в краже со взломом после инцидента в одном из поместий на территории Сандрингемского поместья", - сообщили правоохранители.
По их словам, вызов поступил незадолго до 18:00 после уведомления о подозрительной активности по указанному адресу.
На место прибыли полицейские. Для поиска подозреваемых привлекли специальные подразделения, в том числе служебных собак, дроны и вертолет.
Семьи Уильяма и Кейт не было в резиденции на момент инцидента.
Это загородная резиденция, расположенная на территории королевского имения Сандрингем в графстве Норфолк, на востоке Англии.
Десятикомнатный дом стал свадебным подарком для пары от покойной королевы Елизаветы II в 2011 году.
Уильям и Кейт используют его для отдыха, в частности во время каникул и выходных.
Ранее Anmer Hall был основным местом обитания пары, но впоследствии они переехали поближе к Лондону. В настоящее время их главной резиденцией является Forest Lodge в Виндзоре.