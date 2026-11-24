Поместье принца Уильяма и Кейт Миддлтон в графстве Норфолк едва не ограбили. Двое мужчин в масках проникли на территорию резиденции Anmer Hall, после чего их задержала полиция.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Что произошло в имении Уильяма и Кейт

В понедельник, 23 ноября, в дом Anmer Hall пытались попасть люди в масках. В полиции Норфолка заявили о задержание двух подозреваемых.

"Минувшей ночью двоих мужчин арестовали по подозрению в краже со взломом после инцидента в одном из поместий на территории Сандрингемского поместья", - сообщили правоохранители.

По их словам, вызов поступил незадолго до 18:00 после уведомления о подозрительной активности по указанному адресу.

На место прибыли полицейские. Для поиска подозреваемых привлекли специальные подразделения, в том числе служебных собак, дроны и вертолет.

Семьи Уильяма и Кейт не было в резиденции на момент инцидента.

Уильям и Кейт (фото: Getty Images)

Что известно о поместье Anmer Hall

Это загородная резиденция, расположенная на территории королевского имения Сандрингем в графстве Норфолк, на востоке Англии.

Десятикомнатный дом стал свадебным подарком для пары от покойной королевы Елизаветы II в 2011 году.

Уильям и Кейт используют его для отдыха, в частности во время каникул и выходных.

Ранее Anmer Hall был основным местом обитания пары, но впоследствии они переехали поближе к Лондону. В настоящее время их главной резиденцией является Forest Lodge в Виндзоре.