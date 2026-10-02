Леся Никитюк показала family look фото с подросшим сыном

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые кадры со своим годовалым сыном Оскаром. Звездная мама устроила с малышом домашнюю фотосессию и выбрала для них одинаковые образы.

Wave RBC.UA сообщает, что фото знаменитость опубликовала в Instagram. На фотографиях Леся позирует вместе с сыном во дворе своих родителей в Хмельницком.

Милый family look

Мама и сын одели одинаковые кофточки в полоску, создав милый family look.

Лицо Оскара телеведущая традиционно не показывает, однако на кадрах можно заметить, как мальчик подрос. Леся также поделилась забавными деталями их повседневной жизни и рассказала, какие фразы чаще всего звучат у них дома.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Среди них - просьба не бежать куда-то, не разбрасывать вещи и не трогать то, что не предназначено для детских рук. Маленький Оскар активно познает окружающий мир, а его мама каждый день пытается успевать за его любознательностью.

Леся Никитюк с Оскаром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Самые распространенные фразы за день сейчас: кака, не беги туда, зачем ты ему хвоста крутишь, скоро будем спатки, не разбрасывай, сам-сам, это табуретка, а не машина", - с юмором рассказала Никитюк.

Леся Никитюк с Оскаром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк с Оскаром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Когда Леси Никитюк стала мамой

Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня 2025 года. О появлении первенца Никитюк сообщила своим подписчикам в соцсетях, опубликовав первые кадры с малышом.

С того времени знаменитость время от времени делится моментами материнства, однако лицо сына не показывает. В то же время, Леся не скрывает, как меняются его будни после рождения ребенка и как подрастает Оскар.

Сейчас мальчику уже больше года. В новой публикации Никитюк показала, как они вместе проводят время у родителей телеведущей в Хмельницком.

Леся Никитюк с Оскаром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк с Оскаром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)