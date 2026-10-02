Леся Никитюк показала family look фото с подросшим сыном

Ведущая рассказала о забавных фразах, которые чаще всего звучат в их доме
Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые кадры со своим годовалым сыном Оскаром. Звездная мама устроила с малышом домашнюю фотосессию и выбрала для них одинаковые образы.
Wave RBC.UA сообщает, что фото знаменитость опубликовала в Instagram. На фотографиях Леся позирует вместе с сыном во дворе своих родителей в Хмельницком.
Мама и сын одели одинаковые кофточки в полоску, создав милый family look.
Лицо Оскара телеведущая традиционно не показывает, однако на кадрах можно заметить, как мальчик подрос. Леся также поделилась забавными деталями их повседневной жизни и рассказала, какие фразы чаще всего звучат у них дома.
Среди них - просьба не бежать куда-то, не разбрасывать вещи и не трогать то, что не предназначено для детских рук. Маленький Оскар активно познает окружающий мир, а его мама каждый день пытается успевать за его любознательностью.
"Самые распространенные фразы за день сейчас: кака, не беги туда, зачем ты ему хвоста крутишь, скоро будем спатки, не разбрасывай, сам-сам, это табуретка, а не машина", - с юмором рассказала Никитюк.
Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня 2025 года. О появлении первенца Никитюк сообщила своим подписчикам в соцсетях, опубликовав первые кадры с малышом.
С того времени знаменитость время от времени делится моментами материнства, однако лицо сына не показывает. В то же время, Леся не скрывает, как меняются его будни после рождения ребенка и как подрастает Оскар.
Сейчас мальчику уже больше года. В новой публикации Никитюк показала, как они вместе проводят время у родителей телеведущей в Хмельницком.