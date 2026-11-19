Что Пирс Броснан сказал о Паттинсоне

72-летний актер, сыгравший Бонда в четырех фильмах франшизы с 1995 по 2002 год, обратился к новому исполнителю с особым поздравлением.

"Дорогой Роберт, добро пожаловать в мир Бонда. Ты будешь непревзойденным", - написал он.

Пирс опубликовал фото Паттинсона в образе спецагента и вспомнил их работу в драме "Помни меня" (Remember Me), которая вышла в 2010 году.

"У меня остались теплые воспоминания о нашем общем времени на съемках. Было радостью наблюдать, как ты создаешь поразительную фильмографию и продолжаешь достигать новых высот. Наслаждайся этим приключением. С любовью, Пирс", - написал он.

Кто еще поздравил Паттинсона с ролью Бонда

Броснан присоединился к ряду звезд, среди которых его коллега по фильму "Тенет" Элизабет Дебики и Рами Малек, сыгравший злодея в фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

"Я счастлива за Роба. Он сам по себе - загадка. Он красивый, юморной и умный… Я считаю, что он идеален", - сказала актриса.

"Я знаю Роба уже достаточно давно и не могу не гордиться им. Имею в виду, что люди осознают - а может, и все знают - насколько талантлив этот мужчина", – сказал он.

Не прошли мимо новости и в британской королевской семье.

"Добро пожаловать в Секретную службу Его Величества, мистер Бонд", - написали они.

Паттинсон получает приветствие за роль Бонда

Что известно о новом фильме о Бонде

Назначение Паттинсона на роль агента 007 положило конец длительным обсуждениям о том, кто станет следующим исполнителем культового персонажа.

Среди потенциальных кандидатов называли Каллума Тернера, Джека Лаудена, Николаса Голта, Джоша О'Коннора, Тома Фрэнсиса, Аарона Тейлора-Джонсона, Гарриса Дикинсона и даже Гарри Стайлза.

Режиссером будущего фильма о Джеймсе Бонде станет Дэнни Вильнев. Лента создает студия Amazon MGM.

Раньше мы писали, сколько Роберт может заработать на фильмах о Бонде.