"Добро пожаловать". Бывший Джеймс Бонд Пирс Броснан обратился к Роберту Паттинсону
Звезда фильмов о Бонде Пирс Броснан прокомментировал назначение Робарта Паттинсона на роль агента 007. Он посвятил ему отдельный пост, в котором поздравил коллегу с новым достижением и вспомнил их совместную работу.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram актера.
Что Пирс Броснан сказал о Паттинсоне
72-летний актер, сыгравший Бонда в четырех фильмах франшизы с 1995 по 2002 год, обратился к новому исполнителю с особым поздравлением.
"Дорогой Роберт, добро пожаловать в мир Бонда. Ты будешь непревзойденным", - написал он.
Пирс опубликовал фото Паттинсона в образе спецагента и вспомнил их работу в драме "Помни меня" (Remember Me), которая вышла в 2010 году.
"У меня остались теплые воспоминания о нашем общем времени на съемках. Было радостью наблюдать, как ты создаешь поразительную фильмографию и продолжаешь достигать новых высот. Наслаждайся этим приключением. С любовью, Пирс", - написал он.
Кто еще поздравил Паттинсона с ролью Бонда
Броснан присоединился к ряду звезд, среди которых его коллега по фильму "Тенет" Элизабет Дебики и Рами Малек, сыгравший злодея в фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
"Я счастлива за Роба. Он сам по себе - загадка. Он красивый, юморной и умный… Я считаю, что он идеален", - сказала актриса.
"Я знаю Роба уже достаточно давно и не могу не гордиться им. Имею в виду, что люди осознают - а может, и все знают - насколько талантлив этот мужчина", – сказал он.
Не прошли мимо новости и в британской королевской семье.
"Добро пожаловать в Секретную службу Его Величества, мистер Бонд", - написали они.
Что известно о новом фильме о Бонде
Назначение Паттинсона на роль агента 007 положило конец длительным обсуждениям о том, кто станет следующим исполнителем культового персонажа.
Среди потенциальных кандидатов называли Каллума Тернера, Джека Лаудена, Николаса Голта, Джоша О'Коннора, Тома Фрэнсиса, Аарона Тейлора-Джонсона, Гарриса Дикинсона и даже Гарри Стайлза.
Режиссером будущего фильма о Джеймсе Бонде станет Дэнни Вильнев. Лента создает студия Amazon MGM.
Раньше мы писали, сколько Роберт может заработать на фильмах о Бонде.