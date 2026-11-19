Що Пірс Броснан сказав про Паттінсона

72-річний актор, який зіграв Бонда у чотирьох фільмах франшизи з 1995 до 2002 року, звернувся до нового виконавця з особливим привітанням.

"Дорогий Роберте, ласкаво просимо у світ Бонда. Ти будеш неперевершеним", - написав він.

Пірс опублікував фото Паттінсона в образі спецагента та пригадав їхню роботу у драмі "Пам'ятай мене" (Remember Me), яка вийшла у 2010 році.

"У мене залишилися теплі спогади про наш спільний час на зйомках. Було радістю спостерігати, як ти створюєш вражаючу фільмографію та продовжуєш досягати нових висот. Насолоджуйся цією пригодою. З любов'ю, Пірс", - написав він.

Хто ще привітав Паттінсона з роллю Бонда

Броснан приєднався до низки зірок, серед яких його колега за фільмом "Тенет" Елізабет Дебікі та Рамі Малек, який зіграв лиходія у фільмі про Джеймса Бонда "Не час помирати".

"Я щаслива за Роба. Він сам по собі - загадка. Він красивий, дотепний і розумний… Я вважаю, що він ідеальний", - сказала акторка.

"Я знаю Роба вже досить давно і не можу не пишатися ним. Маю на увазі, що люди усвідомлюють - а може, і всі знають - наскільки талановитий цей чоловік", - сказав він.

Не пройшли повз новини й у британській королівській родині.

"Ласкаво просимо до Секретної служби Його Величності, містере Бонде", - написали вони.

Паттінсон отримує привітання за роль Бонда

Що відомо про новий фільм про Бонда

Призначення Паттінсона на роль агента 007 поклало край тривалим обговоренням про те, хто стане наступним виконавцем культового персонажа.

Серед потенційних кандидатів називали Каллума Тернера, Джека Лаудена, Ніколаса Голта, Джоша О'Коннора, Тома Френсіса, Аарона Тейлора-Джонсона, Гарріса Дікінсона та навіть Гаррі Стайлза.

Режисером майбутнього фільму про Джеймса Бонда стане Дені Вільнев. Стрічку створює студія Amazon MGM.

Раніше ми писали, скільки Роберт може заробити на фільмах про Бонда.