Кузьме Скрябину могло бы исполниться 58: как родные и друзья почтили музыканта

17 августа украинскому музыканту, шоумену и лидеру группы "Скрябін" Андрею Кузьменко могло бы исполниться 58 лет. Кузьма погиб 2 февраля 2015 в ДТП на Днепропетровщине. В день рождения артиста его друзья, коллеги и родные поделились трогательными воспоминаниями и архивными фото.

Как сегодня вспоминают артиста, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Наталья Могилевская

Одной из первых память Кузьмы почтила певица, которая много лет работала с ним бок о бок. Артистка опубликовала архивные фотографии, на которых они с музыкантом улыбаются и проводят время вместе.

"Сегодня твой день, друг…" - лаконично подписала фотографии Могилевская.

Могилевская и Скрябин (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Барбара Кузьменко

К поздравлениям присоединилась и дочь музыканта. Она поделилась трогательным архивным кадром из детства. На фотографии Кузьма держит маленькую Барбару на руках и улыбается.

Дочь Скрябина почтила его память (фото: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko)

Алексей Зволинский

Трогательно высказался об артисте гитарист и менеджер группы "Скрябін" Алексей Зволинский. Он опубликовал несколько редких кадров с Кузьмой и обратился к поклонникам музыканта.

"С днем рождения Кузьми вас! Этот день теперь ощущается как праздник для большинства из нас! Пусть у вас всегда найдется минутка послушать песню Андрея! Спасибо, что был! До сих пор здесь есть", - написал Зволинский.

Авторы фильма "Кузьма. Страшно веселий"

О Кузьме вспомнили и авторы документальной ленты, недавно вышедшей в украинский прокат. Фильм рассказывает о жизни, творчестве и личности музыканта через уникальные архивные кадры и воспоминания его близких.

"С днем рождения, Кузьма! Полные залы по Украине и всему миру - для тебя", - отметили создатели фильма.



Что известно об Андрее Кузьменко

Артист родился 17 августа 1968 года в Самборе Львовской области. В 1989 году он основал группу "Скрябін", которая впоследствии стала одним из самых известных украинских музыкальных коллективов.

Кузьма был не только музыкантом, но и телеведущим, продюсером и автором песен. Его творчество и непосредственный стиль общения сделали артиста одним из самых любимых украинских шоуменов.

Андрей погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Его автомобиль столкнулся с молоковозом вблизи Кривого Рога. Музыканту было 46 лет.

Несмотря на то, что со дня его смерти исполнилось более 11 лет, песни Кузьмы продолжают слушать миллионы украинцев, а его друзья, коллеги и поклонники ежегодно вспоминают артиста в день его рождения.