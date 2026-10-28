Культовый фильм ужасов "Птицы" возвращается: Сара Снук сыграет главную роль

Звезда сыграет в сериале HBO по мотивам фильма Альфреда Гичкока о смертельных нападениях птиц и загадочном исчезновении
Австралийская актриса Сара Снук, известная по сериалу "Наследники" и триллеру "Все ее вина", сыграет главную роль в новом минисериале HBO, по мотивам культового фильма ужасов "Птицы" Альфреда Гичкока.
Как сообщает Wave RBC.UA, проект переосмыслит историю, которую режиссер экранизировал в 1963 году по мотивам одноименной повести Дафны дю Морье.
Сара Снук сыграет Майру Месси - женщину, которая после сложной борьбы за опеку над ребенком возвращается домой вместе с маленькой дочерью.
Однако возвращение становится началом нового испытания: Майра тайно пытается выяснить, что произошло с ее подругой детства, которая при загадочных обстоятельствах исчезла.
Пока героиня ищет ответ, на свободе остается убийца, а угрозы для нее самой становятся все серьезнее. Ситуация осложняется из-за непонятных приступов птиц, которые внезапно начинают представлять смертельную опасность для людей.
Впоследствии выясняется, что эти события могут быть связаны с преследованием, которое расследует Майра.
Главной героини придется раскрыть тайну исчезновения подруги и одновременно оградить дочь от угрозы, природу которой трудно объяснить.
Оригинальные "Птицы" вышли в 1963 году. В фильме Альфреда Гичкока главную роль исполнила Типпи Гедрен, а сюжет разворачивался вокруг жителей прибрежного городка, оказавшихся под атакой птиц.
Причины необычного поведения птиц оставались загадкой, что усугубляло атмосферу тревоги.
Новый сериал сохранит центральный мотив внезапной угрозы природы, но расширит историю с помощью детективной линии. Вместо сосредоточения только на приступах птиц сериал объединит жанр ужасов с расследованием исчезновения человека и личной историей матери, пытающейся уберечь ребенка.
Для Сары Снук это очередной крупный телевизионный проект после успеха "Наследников", в которых она сыграла Шив Рой и триллера "Все ее вина".
Дата премьеры нового сериала, подробности о производстве и имена других актеров пока не объявлены.