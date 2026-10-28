Культовый фильм ужасов "Птицы" возвращается: Сара Снук сыграет главную роль
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Культовый фильм ужасов "Птицы" возвращается: Сара Снук сыграет главную роль

Звезда сыграет в сериале HBO по мотивам фильма Альфреда Гичкока о смертельных нападениях птиц и загадочном исчезновении

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Сара Снук (фото: Getty Images)
Дата: 28 октября 2026

Австралийская актриса Сара Снук, известная по сериалу "Наследники" и триллеру "Все ее вина", сыграет главную роль в новом минисериале HBO, по мотивам культового фильма ужасов "Птицы" Альфреда Гичкока.

Как сообщает Wave RBC.UA, проект переосмыслит историю, которую режиссер экранизировал в 1963 году по мотивам одноименной повести Дафны дю Морье.

О чем будет сериал "Птицы"

Сара Снук сыграет Майру Месси - женщину, которая после сложной борьбы за опеку над ребенком возвращается домой вместе с маленькой дочерью.

Однако возвращение становится началом нового испытания: Майра тайно пытается выяснить, что произошло с ее подругой детства, которая при загадочных обстоятельствах исчезла.

Культовый фильм ужасов &quot;Птицы&quot; возвращается: Сара Снук сыграет главную роль
Майра Месси (фото: кадр из фильма)

Пока героиня ищет ответ, на свободе остается убийца, а угрозы для нее самой становятся все серьезнее. Ситуация осложняется из-за непонятных приступов птиц, которые внезапно начинают представлять смертельную опасность для людей.

Культовый фильм ужасов &quot;Птицы&quot; возвращается: Сара Снук сыграет главную роль
Сара Снук (фото: Getty Images)

Впоследствии выясняется, что эти события могут быть связаны с преследованием, которое расследует Майра.

Главной героини придется раскрыть тайну исчезновения подруги и одновременно оградить дочь от угрозы, природу которой трудно объяснить.

Чем новая версия будет отличаться от фильма

Оригинальные "Птицы" вышли в 1963 году. В фильме Альфреда Гичкока главную роль исполнила Типпи Гедрен, а сюжет разворачивался вокруг жителей прибрежного городка, оказавшихся под атакой птиц.

Причины необычного поведения птиц оставались загадкой, что усугубляло атмосферу тревоги.

Культовый фильм ужасов &quot;Птицы&quot; возвращается: Сара Снук сыграет главную роль
"Птицы" Альфреда Гичкока (фото: кадр из фильма)
Культовый фильм ужасов &quot;Птицы&quot; возвращается: Сара Снук сыграет главную роль
"Птицы" Альфреда Гичкока (фото: кадр из фильма)
Культовый фильм ужасов &quot;Птицы&quot; возвращается: Сара Снук сыграет главную роль
"Птицы" Альфреда Гичкока (фото: кадр из фильма)

Новый сериал сохранит центральный мотив внезапной угрозы природы, но расширит историю с помощью детективной линии. Вместо сосредоточения только на приступах птиц сериал объединит жанр ужасов с расследованием исчезновения человека и личной историей матери, пытающейся уберечь ребенка.

Для Сары Снук это очередной крупный телевизионный проект после успеха "Наследников", в которых она сыграла Шив Рой и триллера "Все ее вина".

Дата премьеры нового сериала, подробности о производстве и имена других актеров пока не объявлены.

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