В костюме и с медалями: принц Гарри появился на публике по возвращении в Великобританию
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В костюме и с медалями: принц Гарри появился на публике по возвращении в Великобританию

Принц Гарри впервые вышел в свет по возвращении в Великобританию и коротко рассказал, как чувствует себя на родине.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Принц Гарри (фото: Getty Images)
Дата: 18 сентября 2026

Принц Гарри посетил торжественный ужин и церемонию Invictus Spirit Gala Dinner в Лондоне. Это его первое публичное появление по возвращении из США в Великобританию.

Wave RBC.UA сообщает, что по данным Express мероприятие состоялось в Old Royal Naval College.

Для вечера герцог Сассекский выбрал классический черный костюм с бабочкой. В образ он добавил военные медали и отличие Knight Commander.

Во время мероприятия журналисты спросили Гарри, как он чувствует себя по возвращении на родину. Принц улыбнулся и коротко ответил: "Хорошо. Хорошо вернуться на британскую землю".

В костюме и с медалями: принц Гарри появился на публике по возвращении в ВеликобританиюВ костюме и с медалями: принц Гарри появился на публике по возвращении в ВеликобританиюПринц Гарри (фото: Getty Images)

На происходящем Гарри появился без Меган Маркл. По данным британских медиа, герцогиня осталась в семейном доме в Котсуолдсе вместе с детьми - Арчи и Лилибет.

Invictus Spirit Gala Dinner связан с Invictus Games - международным спортивным проектом для раненых, травмированных и больных военнослужащих и ветеранов, который Гарри основал в 2014 году.

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