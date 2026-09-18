У костюмі та з медалями: принц Гаррі з'явився на публіці після повернення до Великої Британії
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У костюмі та з медалями: принц Гаррі з'явився на публіці після повернення до Великої Британії

Принц Гаррі вперше вийшов у світ після повернення до Великої Британії та коротко розповів, як почувається на батьківщині.

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Принц Гаррі (фото: Getty Images)
Дата: 18 вересня 2026

Принц Гаррі відвідав урочисту вечерю та церемонію Invictus Spirit Gala Dinner у Лондоні. Це його перша публічна поява після повернення зі США до Великої Британії.

Wave RBC.UA повідомляє, що за даними Express захід відбувся в Old Royal Naval College.

Для вечора герцог Сассекський обрав класичний чорний костюм із метеликом. До образу він додав військові медалі та відзнаку Knight Commander.

Під час заходу журналісти запитали Гаррі, як він почувається після повернення на батьківщину. Принц усміхнувся й коротко відповів: "Добре. Добре повернутися на британську землю".

У костюмі та з медалями: принц Гаррі з'явився на публіці після повернення до Великої БританіїУ костюмі та з медалями: принц Гаррі з'явився на публіці після повернення до Великої БританіїПринц Гаррі (фото: Getty Images)

На події Гаррі з'явився без Меган Маркл. За даними британських медіа, герцогиня залишилася в родинному будинку в Котсуолдсі разом із дітьми - Арчі та Лілібет.

Invictus Spirit Gala Dinner пов'язаний з Invictus Games - міжнародним спортивним проєктом для поранених, травмованих і хворих військовослужбовців та ветеранів, який Гаррі заснував у 2014 році.

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