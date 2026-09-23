Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд не сдержала эмоций после его смерти: "Я очень зла"

27-летний Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнде Гербера, умер 20 сентября. После известия о его смерти воспоминаниями о модели поделились его друзья и близкие. В их числе и бывшая девушка Пресли - модель Шарлотта Д'Алессио.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram девушки.

Что написала девушка о Гербере

Д'Алессио встречалась с Гербером примерно два года - с 2018-го. На одном из кадров бывшие влюбленные обнимаются возле воды.

Модель призналась, что тяжело переживает потерю и чувствует злобу из-за того, что Пресли ушел из жизни так рано.

"Я делилась с тобой искренней любовью, и за это благодарю тебя и уважаю твою жизнь. Ты заслуживал больше времени. Ты заслуживал больше жизни. Я очень зла из-за этого", - написала она.

Пресли Гербер и Шарлотта Д'Алессио (фото: instagram.com/charlottedalessio)

На другом черно-белом фото Д'Алессио обратилась к бывшему любимому со словами любви. Она отметила, что всегда будет любить его, и добавила, что все знавшие Пресли очень его любили.

Пресли Гербер и Шарлотта Д'Алессио (фото: instagram.com/charlottedalessio)

Причина смерти Пресли Гербера

Известно, что Пресли Гербер умер в реабилитационном заведении в Санта-Монике. По данным полиции, 20 сентября около 9:35 утра правоохранители получили уведомление о возможной передозировке.

На месте они обнаружили мужчину без признаков жизни. Медики констатировали смерть в 9.45. Полиция расследует обстоятельства смерти как возможную передозировку.

Судебно-медицинская экспертиза уже провела вскрытие, однако официальную причину и способ смерти пока отложили до завершения дополнительных исследований.

Пресли Гербер в прошлом откровенно рассказывал о проблемах с психическим здоровьем и зависимостью. В 2023 году он говорил о собственной депрессии и желании помогать людям, испытывающим подобные трудности.