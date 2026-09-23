Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд не стримала емоцій після його смерті: "Я дуже зла"
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Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд не стримала емоцій після його смерті: "Я дуже зла"

Шарлотта Д'Алессіо опублікувала архівні фото з Преслі Гербером і присвятила колишньому коханому емоційне послання.

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Преслі Гербер та Шарлотта Д'Алессіо (Getty Images)
Дата: 23 вересня 2026

27-річний Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренде Гербера, помер 20 вересня. Після звістки про його смерть спогадами про модель поділилися його друзі й близькі. Серед них і колишня дівчина Преслі - модель Шарлотта Д'Алессіо.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram дівчини.

Що написала дівчина про Гербера

Д'Алессіо зустрічалась з Гербером приблизно два роки - від 2018-го. На одному з кадрів колишні закохані обіймаються біля води.

Модель зізналася, що важко переживає втрату та відчуває злість через те, що Преслі пішов із життя так рано.

"Я ділилася з тобою щирим коханням, і за це дякую тобі та шаную твоє життя. Ти заслуговував на більше часу. Ти заслуговував на довше життя. Я дуже зла через це", - написала вона.

Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд не стримала емоцій після його смерті: &quot;Я дуже зла&quot;Преслі Гербер та Шарлотта Д'Алессіо (фото: instagram.com/charlottedalessio)

На іншому чорно-білому фото Д'Алессіо звернулася до колишнього коханого зі словами любові. Вона зазначила, що завжди любитиме його, і додала, що всі, хто знав Преслі, дуже його любили.

Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд не стримала емоцій після його смерті: &quot;Я дуже зла&quot;Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд не стримала емоцій після його смерті: &quot;Я дуже зла&quot;Преслі Гербер та Шарлотта Д'Алессіо (фото: instagram.com/charlottedalessio)

Причина смерті Преслі Гербера

Відомо, що Преслі Гербер помер у реабілітаційному закладі в Санта-Моніці. За даними поліції, 20 вересня близько 9:35 ранку правоохоронці отримали повідомлення про можливе передозування.

На місці вони виявили чоловіка без ознак життя. Медики констатували смерть о 9:45. Поліція розслідує обставини смерті як можливе передозування.

Судово-медична експертиза вже провела розтин, однак офіційну причину та спосіб смерті поки відклали до завершення додаткових досліджень.

Преслі Гербер у минулому відкрито розповідав про проблеми з психічним здоров'ям і залежністю. У 2023 році він говорив про власний депресії та бажання допомагати людям, які переживають подібні труднощі.

Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд не стримала емоцій після його смерті: &quot;Я дуже зла&quot;Преслі Гербер та Шарлотта Д'Алессіо (Getty Images)

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