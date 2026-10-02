Кейт Миддлтон рассказала о домашних обязанностях с принцем Уильямом: "Работаем в паре"

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поделилась неожиданной бытовой деталью о жизни своей семьи. Оказалось, что они с принцем Уильямом имеют собственное распределение обязанностей на кухне, а в домашние дела также приобщают детей.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на The Times , об этом 44-летняя Кейт рассказала во время визита в организацию West Sussex Minibus в Пулборо, Англия. Она помогает людям оставаться на связи и бороться с социальной изоляцией.

Как они делят домашний быт

Во время встречи с посетителями еженедельного обеда в Pulborough Village Hall разговор зашел о повседневной жизни и домашних делах. Кейт призналась, что ей нравится мыть посуду.

"Я люблю мыть посуду. Действительно люблю", - сказала принцесса, на что один из гостей в шутку отреагировал: "О, прекрасно, у нас есть волонтер!"

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Когда Кейт спросили, помогает ли ей муж, она объяснила, что Уильям берет на себя другую часть работы - вытирает посуду. По словам принцессы, они хорошо дополняют друг друга, а для выполнения домашних дел привлекают и детей.

"Он вытирает посуду. Мы отлично работаем в паре. А еще привлекаем к этому детей", - рассказала она.

Кейт и Уильям воспитывают троих детей: 13-летнего принца Джорджа, 11-летнюю принцессу Шарлотту и 8-летнего принца Луи. Таким образом, даже обычная мойка посуды в семье принца и принцессы Уэльских превращается в общее семейное дело.

Во время этого визита Кейт пообщалась с местными жителями и волонтерами, а также сопровождала 94-летнюю Стеллу Дрюэтт до обеда.