Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в традиционный шотландский спорт

Принц Уильям и Кейт Миддлтон во время королевского визита в Шотландию попытались сыграть в шинте - традиционный шотландский вид спорта, похожий на хоккей на траве. Оказалось, что принцесса Уэльская имеет немалый спортивный опыт, так что с новой игрой она справилась довольно уверенно.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на официальную Instagram -страницу супругов.

Как прошла игра

17 сентября Кейт вместе с принцем Уильямом посетила остров Бьют. Среди остановок супругов был местный Bute Shinty Club, где они пообщались с игроками и узнали больше об одной из традиционных спортивных игр в Шотландии.

Для жителей острова шинти - не просто спортивная игра. Эта традиция передается между поколениями, клуб объединяет детей, молодых спортсменов, взрослых игроков и волонтеров. Именно на этой связи между спортом, традициями и местной общиной был сосредоточен визит королевских супругов.

Кейт не ограничилась разговорами - ей предложили взять клюшку и испытать себя в шинте. Принцесса вышла на поле и нанесла несколько ударов по мячу. Уильям также приобщился к импровизированной тренировке.

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Шинти - командная игра, которую часто сравнивают с хоккеем на траве. Участники с помощью клюшек пытаются провести мяч полем и забить его в ворота. Для Шотландии это не просто спорт, а часть культурной традиции.

Правда, первая попытка Кейт в шинте оказалась неидеальной - она промахнулась по мячу. Зато следующий удар получился гораздо более удачным.

Спорт давно остается одной из заметных пристрастий принцессы Уэльской. Кроме хоккея, Кейт в разные периоды занималась еще теннисом, регби и другими дисфиплинами.

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Во время поездки на Бьюта Кейт и Уильям также посетили местный паб, присоединились к уборке пляжа и пообщались с представителями общины. Визит был посвящен волонтерству, экологическим инициативам и жизни местных сообществ.