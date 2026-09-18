Кейт Міддлтон і принц Вільям зіграли в традиційний шотландський спорт

Принц Вільям і Кейт Міддлтон під час королівського візиту до Шотландії спробували зіграти в шинті - традиційний шотландський вид спорту, схожий на хокей на траві. Виявилося, що принцеса Уельська має чималий спортивний досвід, тож із новою грою вона впоралася досить впевнено.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на офіційну Instagram -сторінку подружжя.

Як пройшла гра

17 вересня Кейт разом із принцом Вільямом відвідала острів Б'ют. Серед зупинок подружжя був місцевий Bute Shinty Club, де вони поспілкувалися з гравцями та дізналися більше про одну з традиційних спортивних ігор Шотландії.

Для жителів острова шинті - не просто спортивна гра. Ця традиція передається між поколіннями, а клуб об'єднує дітей, молодих спортсменів, дорослих гравців і волонтерів. Саме на цьому зв'язку між спортом, традиціями та місцевою громадою був зосереджений візит королівського подружжя.

Кейт не обмежилася розмовами - їй запропонували взяти ключку й випробувати себе в шинті. Принцеса вийшла на поле та зробила кілька ударів по м'ячу. Вільям також долучився до імпровізованого тренування.

Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Шинті - командна гра, яку часто порівнюють із хокеєм на траві. Учасники за допомогою ключок намагаються провести м'яч полем і забити його у ворота. Для Шотландії це не просто спорт, а частина культурної традиції.

Щоправда, перша спроба Кейт у шинті виявилася неідеальною - вона промахнулася по м'ячу. Зате наступний удар вийшов значно вдалішим.

Спорт давно залишається однією з помітних пристрастей принцеси Уельської. Окрім хокею, Кейт у різні періоди займалася ще тенісом, регбі та іншими дисфиплінами.

Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Під час поїздки на Б'ют Кейт і Вільям також відвідали місцевий паб, долучилися до прибирання пляжу та поспілкувалися з представниками громади. Візит був присвячений волонтерству, екологічним ініціативам і життю місцевих спільнот.