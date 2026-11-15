Кэти Перри и Джастин Трюдо не скрывали любви на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе

Певица очаровала нежностью с бойфрендом и привлекла внимание своим вечерним нарядом
Американская певица Кэти Перри посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Baby2Baby. Компанию ей составил бойфренд, бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Детальнее о новом выходе пары пишет Wave RBC.UA.
Для выхода артистка выбрала ассиметричное вечернее платье без бретелек. Верх изделия был украшен серебристыми пайетками, а длинная юбка имела персиковый оттенок. Образ полнила накидка в тон, которая спадала до самого пола.
Трюдо позировал в смокинге с бабочкой, состоящей из белого пиджака и черных брюк.
Перед камерами 42-летняя артистка и 54-летний политик обнимались и демонстрировали нежность. Потом к звезде на фотоколе присоединилась ее старшая сестра Анджела.
Это уже третий общий выход пары на красную дорожку. Впервые они вместе посетили премьеру концертного фильма Перри в рамках кинофестиваля Tribeca. В сентябре влюбленные также вместе побывали на открытии Музея нарративного искусства Лукаса.
Примечательно, что публичное появление артистки произошло через несколько дней после того, как ее бывшего мужа, британского комика и актера Рассела Бренда, приговорили к 10 годам и шести месяцам заключения.
Напомним, 9 ноября суд в Лондоне назначил ему наказание после того, как присяжные признали его виновным в одном изнасиловании и трех сексуальных нападениях на четырех женщин. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 годы.
Перри и Бренд поженились в 2010 году, а через 14 месяцев разошлись. В июле 2012 года они официально расторгли брак. После этого артистка замуж не выходила.
Долгое время она была в отношениях с актером Орландо Блумом, от которого воспитывает дочь. Однако летом 2025 года стало известно об их разрыве после почти 9 лет вместе. Позже она начала новую романтическую историю с Джастином, у которого также есть два сына и дочь от брака с Софи Грегуар.