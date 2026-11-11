Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди устроили романтическое свидание в Нью-Йорке

Американская супермодель Кендалл Дженнер и австралийский актер Джейкоб Элорди продолжают подогревать слухи о своем романе. Wave RBC.UA сообщает, что последние совместные появления знаменитостей в Нью-Йорке все больше напоминают сцены из романтической комедии: вместо громких светских мероприятий они выбирают обычные прогулки, кофе и время вдвоем.

Осенняя прогулка пара

В воскресенье, 8 ноября, пара была замечена в районе Вест-Виллидж на Мангеттене. Как сообщает TMZ, сначала Кендалл и Джейкоб зашли за кофе, а впоследствии сели на лестнице возле одного из домов.

Знаменитости не спешили и наслаждались холодной осенней погодой. Они сидели рядом, разговаривали и проводили время вместе в непринужденной атмосфере.

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди (фото: The Image Direct)

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди (фото: The Image Direct)

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди (фото: The Image Direct)

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди (фото: The Image Direct)

Свидание на ферме

Еще одна встреча пары состоялась на Youngs Farm - исторической органической ферме и семейной пекарне на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

Это место известно не только фермерской продукцией, но и уютной атмосферой, так что прогулка там стала еще одним неформальным выходом Дженнер и Элорди.

Они посетили туда вместе с новой четырехлапой любимицей модели - далматиной по имени мисс Джейн.

В последнее время Дженнер и Элорди все чаще видят вместе. Их замечали на прогулках, за общим кофе и во время отдыха в разных городах.

Несмотря на внимание папарацци и многочисленные сообщения об их романе, сама пара пока не комментирует отношения публично.