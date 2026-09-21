В Калифорнии почтили Хайден Панеттьери: кто был на церемонии, а кого не пригласили
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В Калифорнии почтили Хайден Панеттьери: кто был на церемонии, а кого не пригласили

Среди присутствовавших были Пэрис Гилтон, Руби Роуз и другие, в то время как некоторые близкие не получили приглашения

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Хайден Панеттьери (фото: Getty Images)
Дата: 21 сентября 2026

В Малибу состоялась церемония памяти в честь американской актрисы Хайден Панеттьери, которая умерла 16 августа. Попрощаться с ней пришли около 150 человек, среди которых ее родные, друзья и коллеги из Голливуда.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ.

Кто пришел почтить Хайден Панеттьери

Церемония прошла вечером в субботу, 19 сентября, в Malibu Pacific Church в Калифорнии. Место у побережья родные выбрали не просто так - Хайден любила океан и китов.

Среди гостей были Пэрис Хилтон, Эван Росс, Конни Бриттон, Чарльз Эстен, Леннон Стелла, Джонатан Джексон, Беверли Д'Анджело, Кэмерон Ричардсон, Сторм Сантос, Кэролайн Д'Амор и Руби Роуз.

На мероприятии также присутствовали коллеги звезды по сериалу "Нэшвилл". Конни Бриттон и Чарльз Эстен выступили с речью, а Эстен вместе с музыкантами исполнил одну из песен актрисы из сериала.

По словам источника, церемония была "эмоциональной и красивой". Перед началом гости наблюдали за выпуском белых голубей возле церкви, после чего отправились внутрь на основную часть мероприятия.

Внутри разместили табличку с фотографией Панеттьери в купальнике, где она улыбается на борту лодки.

"Чтим жизнь и наследие Хайден Панеттьери", - написали на снимке.

Отец актрисы, Алан "Скип" Панеттьери, тоже посетил мероприятие. На церемонии он был в костюме с гавайской цветочной гирляндой на шее.

Кого не было на церемонии почтения

Мама Хайден, Лесли Фогель, не присутствовала. Ранее сообщалось, что ее якобы не пригласили, однако источник, близкий к женщине, это опроверг. Она не пришла из-за семейной ситуации.

Не пригласили скандального бойфренда Панеттьери Брайана Хикерсона и его брата Зака. Они присутствовали в арендованном жилье в Южной Каролине, где 16 августа ее нашли без сознания. Источники отметили, что братья с пониманием отнеслись к такому решению.

Также неизвестно, был ли привлечен к церемонии Владимир Кличко. По данным Page Six, бывшего жениха Хайден и их 11-летнюю дочь Каю "не сфотографировали во время мероприятия". Раньше мы писали, как боксер отреагировал на трагическую смерть мамы своей дочери.

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