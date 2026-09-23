Голливудская актриса похудела на 43 кг и показала, как изменилась ее внешность

Мелисса Маккарти продемонстрировала заметные изменения во внешности и стала героиней новой фотосессии для Variety. 56-летняя актриса снялась для издания в элегантном образе, подчеркнувшем ее фигуру после значительного похудения.

Wave RBC.UA информирует, что кадрами со съемки звезда поделилась на своей странице в Instagram .

Как изменилась актриса

Для фотосессии Маккарти выбрала обжатое кружевное платье молочно-бежевого оттенка с длинными рукавами. Наряды она дополнила объемным бордовым шлейфом, украшенным рюшами и воланами.

Актриса также сделала ставку на выразительные украшения - длинные серьги, колье и несколько колечков. Ее волосы были уложены мягкими волнами, что придало образу еще большей женственности.

Изменения в фигуре Маккарти привлекли внимание поклонников. Актриса похудела примерно на 43 кг.

Мелисса Маккарти (фото: instagram.com/melissamccarthy)

Фотосессия состоялась в рамках промокампании нового проекта Netflix - сериала The Murder of Jon Benet Ramsey, в котором Маккарти сыграла Патси Рэмси, мать убитой девочки ДжонБенет Рэмси.

Маккарти отмечала, что в свое время соблюдала очень строгую диету под наблюдением врачей и примерно за четыре месяца потеряла почти 32 кг.

Позже актриса изменила подход к питанию и образу жизни. Она сосредоточилась на более сбалансированном рационе, включающем белковые продукты, овощи и фрукты, а также добавила физическую активность.

Именно постепенные изменения оказались более комфортными для нее, чем постоянные строгие ограничения.

Новая фотосессия показала актрису в совершенно ином настроении - элегантном, женственном и уверенном.