Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории

Том Холланд установил новый рекорд. Совокупное мировое собрание фильмов с его участием достигло примерно $15,5 млрд, что позволило актеру подняться на первое место в рейтинге самых кассовых актеров всех времен.

Новый рекорд Холланда

Подняться на вершину рейтинга актеру помогли сразу две большие премьеры 2026 года - "Человек-паук: Новый день" и " Одиссея" Кристофера Нолана.

"Человек-паук: Новый день" стал четвертым сольным фильмом Голланда в роли Питера Паркера. Лента вышла в мировой прокат в конце июля и за время показа пересекла отметку в $2,4 млрд в мировом прокате. По данным актуальных отчетов фильм продолжает зарабатывать в кинотеатрах.

Том Холланд (фото: instagram.com/tomholland2013)

Другим большим вкладом стала "Одиссея" - масштабная экранизация Кристофера Нолана, в которой Голланд сыграл одну из главных ролей. Фильм также стал одним из главных кассовых хитов года: его мировое собрание приблизилось к $1,7 млрд. Лента уже стала самым кассовым фильмом Universal Pictures, обойдя предыдущие рекорды студии.

Обе картины фактически стали ключевыми факторами стремительного подъема Голланда в рейтинге.

Как Голланд оказался среди самых кассовых актеров

Основу его результата также составляют крупные проекты Marvel - в частности "Первый мститель: Противостояние", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Завершение".

Особенно весомым для общего результата стал "Мстители: Завершение", мировое собрание которого превысило $2,8 млрд. "Человек-паук: Вдали от дома" собрал более $1,1 млрд, а "Человек-паук: Домой пути нет" - около $2,1 млрд.

В 2026 году к этой фильмографии добавились сразу два масштабных блокбастера, каждый из которых принес более миллиарда долларов в мировом прокате.

Добавим, что цифра $15,5 млрд - это суммарные кассовые сборы фильмов, в которых он участвовал, то есть деньги, потраченные зрителями на билеты по всему миру. Интересно, что рекорд может продолжать меняться. "Человек-паук: Новый день" еще не завершил свой прокат, поэтому финальная сумма его мирового собрания пока неизвестна.