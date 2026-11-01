Гарри Стайлз появился в костюме крысы на концерте в Нью-Йорке: его поддерживала Зои Кравиц

Британский певец Гарри Стайлз присоединился к празднованию Хэллоуина во время второго тематического концерта Harryween в Madison Square Garden. Артист появился на сцене в костюме большой коричневой крысы с пиццей, а среди зрителей в зале присутствовала его невеста Зоя Кравиц.

Каким был образ Гарри Стайлза на Хэллоуин

В субботу, 31 октября, 32-летний певец поразил публику появлением в пушистом коричневом костюме с розовыми лапами и длинным хвостом. В руках он держал большой кусок пиццы из пеноматериала, а образ дополнил черными очками.

Так Стайлз воспроизвел образ крысы, которая стала вирусной в сети после появления видео из нью-йоркского метро. На ролике грызун тащил кусок пиццы по лестнице одной из станций подземки.



Позже Гарри снял основную часть костюма, но оставил пушистые ушки и хвост. Он надел коричневые шорты и белую футболку с надписью "Я крыса".

На концерте также заметили любимую певца, актрису Зои Кравиц, которая танцевала и подпевала во время его выступления. Для вечера она выбрала миниплатье, стилизованное под пластиковый пакет с надписью "Спасибо, хорощего дня".

В то же время внимание привлек не только ее образ, но и обручальное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Еще в апреле стало известно, что влюбленные обручились после 8 месяцев отношений.

Что известно о Harryween Гарри Стайлза

Традицию тематических концертов артист открыл в 2021 году во время тура Love On Tour. Тогда он тоже провел два шоу в Madison Square Garden, каждый раз выбирая необычные сценические образы.

Крыса стала не единственным перевоплощением артиста в этом году. Во время первого тематического концерта 30 октября он порадовал публику появлением в образе Элвиса Пресли. Стайлз надел белый сценический костюм с накидкой и дополнил его золотистыми очками.

Потом он сменил образ на одежду, в которой проходим прослушивание на шоу The X Factor в 16 лет. Тогда артист исполнил кавер на песню Стиви Вандера "Isn't She Lovely".

Хэллоуинское выступление 31 октября стало финальным в программе Стайлза в рамках тура "Together, Together". После американских концертов он также планирует до конца 2026 тур в Австралии.

В апреле 2027 года артист должен вернуться на сцену с концертами в США и Канаде, а летом у него запланированы шоу в Париже, Мадриде, Берлине, Риме и Дублине.