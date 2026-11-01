С тыквой и в саду: принц Уильям и Кейт Миддлтон показали редкое фото сына Луи на Хэллоуин

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили подписчиков с Хэллоуином, опубликовав ранее невиданную фотографию своего младшего сына - принца Луи. На архивном кадре мальчик изображен в 1 год среди цветов и с тыквой.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram семьи Уэльских.

Как Уильям и Кейт поздравили с Хэллоуином

Пара поделилась трогательной архивной фотографией, на которой годовалый принц Луи предстает в саду и держит тыкву. Для прогулки мальчик надел темно-синюю дождевую куртку и красные резиновые сапоги.

"Счастливого Хэллоуина!" - подписали публикацию родители мальчика.

Как отмечено в описании, автором снимка стала сама принцесса Вельская.

Кадр вызвал бурную реакцию у поклонников семьи. Пользователи называли Луи "маленькой тыковкой" и восхищались его милым видом.

Принц Луи в 1 год (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Что известно о принце Луи

Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в больнице Сент-Мэри в Лондоне. Он - третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Мальчик занимает четвертое место в очереди на британский престол после своего отца, старшего брата Джорджа и сестры Шарлотты.

Луи часто привлекает внимание во время официальных королевских мероприятий. Он запомнился публике эмоциональным поведением, в том числе разными гримасами и движениями.

Родители периодически публикуют новые фотографии и видео с Луи по случаю дня рождения. В апреле 2026 года, когда ему исполнилось восемь лет, они поделились новым портретом и видеороликом с отдыха.



Напомним, Уильям и Кейт поженились в апреле 2011 года. Кроме Луи они воспитывают 13-летнего принца Джорджа и 11-летнюю принцессу Шарлотту. К слову, недавно старший сын пары начал обучение в Итонском колледже.