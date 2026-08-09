Эштон Кутчер эмоционально отреагировал на удар РФ по стадиону в Одессе

Американский актер Эштон Кутчер высказался об очередной российской атаке по Украине. После удара по Одессе 7 августа он в очередной раз осудил преступление агрессора и публично обратился к Путину.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост актера в сети X.

Что Кутчер сказал об ударе по Одессе

Актер отреагировал на российскую атаку, в результате которой был поврежден футбольный стадион "Чорноморець" в Одессе.

Кутчер заявил, что удар по спортивному объекту может свидетельствовать только о двух возможных сценариях для российского руководства.

"Бомбардировка Владимиром Путиным футбольного стадиона в Одессе свидетельствует об одном из двух: некомпетентность или отчаяние. Стадион используется женской футбольной командой #seastars #ukraine. Влад, ты проигрываешь. Сдавайся!" - написал он.

Эштон Кутчер об атаке РФ по Одессе (скриншот)

Что известно об атаке на стадион

Россия 7 августа атаковала Одессу, в результате чего пострадала женщина и был поврежден стадион "Чорноморець". Из-за удара в здании выбило остекление, частично разрушило крышу и повредило трибуны.

А уже в ночь на 9 августа россияне снова обстреляли город дронами и ракетами. Есть разрушения и пострадавшие.

Как Эштон Кутчер и Мила Кунис помогали украинцам

Актриса, которая родилась в Черновцах, вместе с мужем с самого начала полномасштабного вторжения России поддерживает украинцев. В марте 2022 года они запустили кампанию по сбору средств.

К ней присоединились более 65 тысяч человек, а общая сумма сбора впоследствии превысила 30 миллионов долларов. Средства были направлены на гуманитарную помощь Украине и поддержку беженцев.

Напомним, пара поженилась в 2015 году. Они воспитывают двоих детей - дочь Ваетт и сына Димитрия.

Эштон Кутчер и Мила Кунис (фото: Getty Images)