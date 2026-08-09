Ештон Кутчер емоційно відреагував на удар РФ по стадіону в Одесі

Американський актор Ештон Кутчер висловився про чергову російську атаку по Україні. Після удару по Одесі 7 серпня він вкотре засудив злочин агресора та публічно звернувся до Путіна.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис актора в мережі X .

Що Кутчер сказав про удар по Одесі

Актор відреагував на російську атаку, внаслідок якої було пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець" в Одесі.

Кутчер заявив, що удар по спортивному об'єкту може свідчити лише про два можливі сценарії для російського керівництва.

"Бомбардування Володимиром Путіним футбольного стадіону в Одесі свідчить про одне з двох: некомпетентність або відчай. Стадіон використовується жіночою футбольною командою #seastars #ukraine. Влад, ти програєш. Здавайся!" - написав він.

Ештон Кутчер про атаку РФ по Одесі (скриншот)​​​​​​​

Що відомо про атаку на стадіон

Росія 7 серпня атакувала Одесу, внаслідок чого постраждала жінка та був пошкоджений стадіон "Чорноморець". Через удар у будівлі вибило скління, частково зруйнувало дах і пошкодило трибуни

А вже в ніч на 9 серпня росіяни знову обстріляли місто дронами та ракетами. Є руйнування та постраждалі.

Як Ештон Кутчер і Міла Куніс допомагали українцям

Акторка, яка народилася в Чернівцях, разом із чоловіком від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує українців. У березні 2022 року вони запустили кампанію зі збору коштів.

До неї долучилися понад 65 тисяч людей, а загальна сума збору згодом перевищила 30 мільйонів доларів. Кошти спрямували на гуманітарну допомогу Україні та підтримку біженців.

Нагадаємо, пара одружилася у 2015 році. Вони виховують двох дітей - доньку Ваєтт та сина Димитрія.

Ештон Кутчер та Міла Куніс (фото: Getty Images)