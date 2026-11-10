Джонни Депп и Руперт Гринт вместе позировали на премьере новой рождественской истории "Скрудж"

В Лондоне состоялась мировая премьера нового рождественского фильма "Скрудж и духи Рождества" (Ebenezer), главные роли в котором исполнили Джонни Депп и Руперт Гринт. Звезды вместе появились на красной дорожке, привлекая внимание своими образами и общими фото.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт проекта.

Джонни Депп и Руперт Гринт на премьере "Скруджа"

В понедельник, 9 ноября, в лондонском кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square состоялся премьерный показ новой экранизации знаменитой рождественской истории Чарльза Диккенса.

Главными звездами вечера стали 63-летний Джонни Депп и 38-летний Руперт Гринт, которые вместе позировали фотографам на красной дорожке.

Для выхода Депп избрал образ в своем узнаваемом стиле.

Актер появился в черном костюме свободного кроя, темной рубашке и массивной шляпе с широкими полами.

Джонни Депп (фото: Getty Images)

Образ он дополнил очками с красными линзами, кольцами и украшениями, давно ставших частью его фирменного стиля.

Руперт Гринт предпочел сдержанную классику. Звезда фильмов о Гарри Поттере появилась в полностью черном костюме с пиджаком, рубашкой и галстуком в тон.

Руперт Гринт (фото: Getty Images)

Актеры охотно фотографировались вместе, улыбались перед камерами и показывали дружескую атмосферу.

Джонни Депп и Руперт Гринт (фото: Getty Images)

Организаторы премьеры решили создать праздничное настроение еще до начала показа.

Красную дорожку украсили рождественскими елками, зелеными ветками и искусственным снегом. На фоне звучали праздничные композиции 50-х годов.

Несмотря на прохладную погоду, у кинотеатра собрались многочисленные поклонники, которые стремились увидеть голливудских звезд вживую.

Депп также уделил время фанатам, ожидавшим его у красной дорожки.

Кто еще посетил премьеру

Кроме Джонни Деппа и Руперта Гринта, на мероприятии появились и другие участники актерского состава.

Среди гостей были Сэм Клафлин, известный по фильмам "Голодные игры" и "До встречи с тобой", Трамелл Тиллман, Элли Бамбер, Чарли Мерфи и Генри Ллойд-Хьюз.

К актерам также присоединился режиссер картины Тай Вест, ранее работавший над фильмами ужасов "X", "Перл" и "Максин".

Новая лента стала одним из самых заметных проектов с участием Джонни Деппа за последние годы.

В частности, это его первое большое возвращение в широкий голливудский студийный прокат после фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда", вышедшего в 2018 году.

О чем фильм "Скрудж и духи Рождества"

Лента является новой интерпретацией классической повести Чарльза Диккенса "Рождественская песня в прозе", впервые опубликованной в 1843 году.

В центре сюжета - Эбенезер Скрудж, мрачный и жадный мужчина, не любящий Рождество и презирающий праздничные традиции.

Однако в канун праздника его жизнь кардинально меняется.

Скрудж встречается с сверхъестественными силами, заставляющими его посмотреть на собственное прошлое, настоящее и возможное будущее.

Путешествие в сопровождении рождественских духов становится для героя испытанием, в ходе которого он должен переосмыслить свои поступки и решить, готов ли измениться.

Джонни Депп исполнил главную роль Эбенезера Скруджа, а Руперт Гринт превратился в Боба Кретчита – работника главного героя.

В актерский состав также вошли Дейзи Ридли, Андреа Райзборо, Иен Маккеллен, Артур Конти и другие.

Создатели решили отойти от традиционного сказочного настроения рождественских экранизаций, придав истории более мрачной атмосферы, мистики и элементов ужасов.

Когда фильм выйдет в Украине

Украинские зрители смогут увидеть "Скрудж и духов Рождества" уже 12 ноября 2026 года.

В США широкий кинотеатральный прокат стартует на следующий день – 13 ноября.

Над производством фильма работала студия Paramount Pictures, а украинским дистрибьютором выступает B&H Film.

Новый фильм станет еще одной попыткой переосмыслить знаменитую историю Диккенса для современной аудитории.

В этот раз зрителям обещают не только рождественскую атмосферу, но и мистическое путешествие с унылыми образами и неожиданными испытаниями для главного героя.