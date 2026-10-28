Дженнифер Лоуренс призналась, какую пластическую операцию уже сделала

Актриса призналась, что уже сделала подтяжку груди, и рассказала, почему в будущем рассматривает фейслифтинг.
Американская актриса Дженнифер Лоуренс откровенно рассказала о косметических процедурах, к которым уже прибегала, и о тех, которые рассматривает в будущем. В 36 лет звезда "Голодных игр" не скрывает, что хочет иметь ухоженный вид даже в обычные дни, когда отвозит детей в школу.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на интервью актрисы для издания The Cut.
Лоуренс призналась, что уже сделала подтяжку груди. Также актриса планирует когда - нибудь прибегнуть к фейслифтингу - хирургической процедуре для коррекции возрастных изменений лица.
"Я хочу быть сексуальной мамой", - сказала Лоуренс.
Она объяснила, что во время утренних поездок с детьми в школу хочет выглядеть женщиной, которая держит все под контролем, даже если сама только что проснулась и совсем не чувствует себя собранной.
Актриса воспитывает двух сыновей с мужем Куком Марони, с которым поженилась в 2019 году. Ранее она уже говорила о том, как беременности и роды повлияли на ее тело.
Она отмечала, что после рождения первого ребенка его тело почти полностью восстановилось, тогда как после второй беременности изменения оказались более ощутимыми.
Тогда же актриса рассказывала, что рассматривает возможность косметической операции на груди и не исключает фейслифтинга в будущем. Теперь она подтвердила, что уже совершила одну из процедур, о которых говорила ранее.
Лоуренс также откровенно высказывалась о других косметологических вмешательствах. В частности, она рассказывала об использовании небольших доз ботулотоксина - так называемого baby Botox. По словам актрисы, ей важно сохранять естественную мимику, необходимую для работы в кино.
Новое интервью вышло на фоне запуска ее собственного бренда по уходу за волосами Mes°, который она создала вместе с биотехнологической компанией Arcaea и ученой Ясминой Аганович. Первая линейка содержит три продукта: восстановительную маску, сыворотку для повторной укладки и спрей для придания объема.
По словам Лоуренс, интерес к уходу за волосами сформировался после многих лет съемки в кино, когда ее волосы регулярно подвергались покраске, укладке и термическому воздействию.
Собственный бренд стал для актрисы возможностью предложить средства, помогающие ухаживать за волосами без лишних усилий.