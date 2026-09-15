Дженнифер Энистон показала романтическое фото с бойфрендом: "Я люблю этого мужчину"

57-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон привлекла внимание поклонников личным признанием в соцсетях. Звезда сериала "Друзі" публично поддержала своего любимого Джима Кертиса по случаю выхода его новой книги и не стала скрывать свои чувства.

Как сообщает Wave RBC.UA, Энистон опубликовала в Instagram совместное фото с Кертисом, на котором они позируют вместе с его новой книгой The Book of Possibility.

Как звезда поддержала любимого

В подписи актриса оставила короткое, но довольно красноречивое сообщение.

"Я люблю эту книгу… И я люблю этого мужчину", - написала Дженнифер, дополнив слова эмодзи в виде красного сердца.

Такое открытое признание особенно привлекло внимание поклонников актрисы, ведь Энистон обычно не слишком много рассказывает о своей личной жизни.

В то же время она решила поддержать партнера не только профессионально, но и лично публично выразив свою приверженность ему.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Джим Кертис работает гипнотерапевтом и коучем, а также занимается писательской деятельностью. Его новая книга The Book of Possibility посвящена темам личностного развития, внутренних перемен и переосмысления собственного восприятия жизни. Автор размышляет о том, как человек может по-новому взглянуть на собственные возможности и будущее.

Что известно об их отношениях

Романтические отношения Энистон и Кертиса стали публичными в 2025 году. До этого они некоторое время поддерживали дружеские отношения, однако со временем их близость переросла в роман.

С тех пор время от времени замечали вместе. В то же время, актриса не спешила делать их отношения предметом постоянного внимания прессы и довольно редко комментировала личную жизнь.

Поэтому новое признание Энистон стало одним из редких моментов, когда она сама решила рассказать об их отношениях.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис (фото: instagram.com/jimcurtis1)