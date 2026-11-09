Джастин Тимберлейк вышел на подиум с сыновьями, чтобы поддержать 7-летнюю племянницу
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Джастин Тимберлейк вышел на подиум с сыновьями, чтобы поддержать 7-летнюю племянницу

На показе собрали 2,7 млн долларов - рекордную сумму для мероприятия

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Джастин Тимберлейк (фото: Getty Images)
Дата: 09 ноября 2026

Джастин Тимберлейк и его сыновья прошлись по подиуму с семилетней Заей Билл на благотворительном показе Be Beautiful Be Yourself. Мероприятие в поддержку людей с синдромом Дауна состоялось 7 ноября в Денвере.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на видео, опубликованное в фан-аккаунте певца в Instagram.

Как прошел семейный выход на подиум

Для 11-летнего Сайласа и шестилетнего Финеаса, сыновей Тимберлейка и Джессики Билл, это было редкое появление на публике.

Зая вышла в пышном белом платье с черной отделкой, а певец и парни – в темных пиджаках и брюках.

Джастин Тимберлейк вышел на подиум с сыновьями, чтобы поддержать 7-летнюю племянницу
Джастин Тимберлейк с сыновьями на благотворительном показе в Денвере (скриншот)

Под рукоплескания Тимберлейк поднял Заю на руки, и они вместе помахали зрителям. Прежде чем двинуться назад по подиуму, певец и племянница потанцевали рядом с ребятами.

Впоследствии Тимберлейк поделился фото в сториз и назвал себя "гордым дядей".

Джастин Тимберлейк вышел на подиум с сыновьями, чтобы поддержать 7-летнюю племянницу
Джастин Тимберлейк с племянницей (скриншот)

Почему семья поддерживает показ

Зая – дочь брата Джессики Билл. Девочка имеет синдром Дауна и в 2024 году стала послом Global Down Syndrome Foundation.

В прошлом году на подиум этого же показа она выходила вместе с теткой Джессикой.

"Каждый человек с синдромом Дауна заслуживает возможности полностью раскрыть свой потенциал", - сказал Тимберлейк в заявлении, обнародованном фондом.

В этом году показ состоялся в девятнадцатый раз. На подиум вышла 21 модель с синдромом Дауна, а само мероприятие посетили 1 400 гостей.

Собранные 2,7 млн долларов фонд направит на исследования, медицинскую помощь и защиту прав.

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