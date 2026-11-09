Джастін Тімберлейк вийшов на подіум із синами, щоб підтримати 7-річну племінницю
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Джастін Тімберлейк вийшов на подіум із синами, щоб підтримати 7-річну племінницю

На показі зібрали 2,7 млн доларів - рекордну суму для заходу

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Джастін Тімберлейк (фото: Getty Images)
Дата: 09 листопада 2026

Джастін Тімберлейк і його сини пройшлися подіумом із семирічною Заєю Біл на благодійному показі Be Beautiful Be Yourself. Захід на підтримку людей із синдромом Дауна відбувся 7 листопада в Денвері.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на відео, опубліковане у фан-акаунті співака в Instagram.

Як минув сімейний вихід на подіум

Для 11-річного Сайласа й шестирічного Фінеаса, синів Тімберлейка та Джессіки Біл, це була рідкісна поява на публіці.

Зая вийшла в пишній білій сукні з чорним оздобленням, а співак і хлопці - у темних піджаках і штанах.

Джастін Тімберлейк вийшов на подіум із синами, щоб підтримати 7-річну племінницю
Джастін Тімберлейк із синами на благодійному показі в Денвері (скріншот)

Під оплески Тімберлейк підняв Заю на руки, і вони разом помахали глядачам. Перш ніж рушити назад подіумом, співак і племінниця потанцювали поруч із хлопцями.

Згодом Тімберлейк поділився фото в сториз і назвав себе "гордим дядьком".

Джастін Тімберлейк вийшов на подіум із синами, щоб підтримати 7-річну племінницю
Джастін Тімберлейк із племінницею (скріншот)

Чому родина підтримує показ

Зая - донька брата Джессіки Біл. Дівчинка має синдром Дауна й у 2024 році стала амбасадоркою Global Down Syndrome Foundation.

Торік на подіум цього ж показу вона виходила разом із тіткою Джессікою.

"Кожна людина із синдромом Дауна заслуговує на можливість повністю розкрити свій потенціал", - сказав Тімберлейк у заяві, яку оприлюднив фонд.

Цього року показ відбувся вдев'ятнадцяте. На подіум вийшла 21 модель із синдромом Дауна, а сам захід відвідали 1 400 гостей.

Зібрані 2,7 млн доларів фонд спрямує на дослідження, медичну допомогу та захист прав.

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