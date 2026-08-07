"Очень дорого". Анатолич раскрыл сумму, которую тратит на путешествия с семьей

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич откровенно признался, как ему удается поддерживать отношения с женой Юлой, несмотря на насыщенный рабочий график обоих. Он объяснил, почему семья не всегда путешествует вместе и сколько сегодня стоят поездки для многодетной семьи.

Что сказал Анатолич об отношениях с женой

По словам ведущего, из-за плотного графика они с женой не так часто могут побыть наедине. Если такой шанс выпадает, то они используют каждое мгновение.

"Если у меня свободная пятница, я очень люблю гулять по Подолом. Мы с Юлой ходим по барчикам, тусуемся с молодежью. У нее классная команда, им всем где-то по 20 лет. Мне очень нравится такая атмосфера", - отметил он.

Кроме того, супруги пытаются совмещать рабочие поездки с возможностью побыть вместе. Анатолич привел в пример командировку в Чикаго, где работал ведущим.

"Юла со мной ездила. Мы решили, что это будет шанс побыть вдвоем и немного поговорить", - поделился он.

Анатолич и Юла (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)​​​​​​​

Телеведущий добавил, что иногда они с женой пытаются в одиночку уделять больше внимания каждому ребенку.

"Иногда я могу куда-то поехать с Лолой вдвоем или с Алисой вдвоем, то есть мы разделяемся. Не всегда ездим всеми пятью. Это и тяжело, и очень дорого. Куда-то доехать впятером - это тапочка", - сказал он.

Отдельно он высказался о заграничных поездках во время войны. По словам телеведущего, он не пользуется этой возможностью для отдыха.

"За границу я могу уезжать как многодетный отец, но не езжу отдыхать, потому что считаю, что мне как лидеру мнений это неэтично", - отметил он.

Сколько стоят семейные поездки

Даже короткие семейные выезды обходятся очень дорого. Анатолич рассказал, что недавно они ездили в Варшаву из-за его работы. Только дорога на поезде в польскую столицу, одна ночь в гостинице и возвращение домой для пяти членов семьи стоят около 60 тысяч гривен.

Кроме того, на пятерых людей приходится бронировать два гостиничных номера и пользоваться двумя такси или минивэном.

"Быть многодетной семьей звучит прикольно, но это сложно на самом деле. А отдыхи - это вообще космос, очень дорого. Но я считаю, что это те деньги, которые стоит зарабатывать. А с Юлой вдвоем вроде бы и недорого, потому что вдвоем", - сказал он.