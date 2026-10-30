Дуа Липа, Розалия и Кара Делевинь в изысканных образах на WSJ. Magazine Innovator Awards

В Нью-Йорке состоялась 16-я ежегодная церемония WSJ. Magazine Innovator Awards. Мероприятие прошло вечером 29 октября в Музее современного искусства MoMA и собрало множество знаменитостей из мира музыки, кино, моды и шоу-бизнеса.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Just jared , среди гостей вечера были Дуа Липа, Сиара вместе с мужем Расселом Уилсоном, Кара Делевинь, Розалия, Лупита Нионго, Эшли Грэм, Джордин Вудс, Эмми Россум, а также ведущий Сет Майерс с женой Алекси Эш.

Как прошла церемония

Нынешняя церемония отметила семерых представителей разных индустрий за их вклад в развитие культуры и творчества. В музыкальной категории награду получила Розалия, в модной - креативный директор Chanel Матье Блази, а в кинематографической - режиссер и сценарист Мартин Мак-Дона.

Мартин Мак-Дон (фото: кадр с видео)

Среди других лауреатов - комедийная актриса Эми Полер, технологический предприниматель Демис Хассабис, писатель Марлон Джеймс и бейсбольная команда Savannah Bananas, известная своим нестандартным подходом к игре.

Церемония стала поводом для звездных встреч и появлений на красной дорожке.

В частности, Дуа Липа выбрала для вечера образ от Chanel, Кара Делевинь появилась в образе Erdem, а Розалия - в наряде Schiaparelli. Сиара предпочла платье LaPointe, Лупита Нионго - Brandon Maxwell, а Эшли Грэм - Ernesto Naranjo.

Дуа Липа (фото: кадр с видео)

Во время вечера награды вручали, в частности, Лупита Нионго, Рассел Уилсон, Сет Майерс и Патти Смит. Последняя представила Розалию, которая получила награду за музыкальные достижения.

Розалия (фото: кадр с видео)