Дуа Ліпа, Розалія та Кара Делевінь в вишуканих образах на WSJ. Magazine Innovator Awards

У Нью-Йорку відбулася 16-та щорічна церемонія WSJ. Magazine Innovator Awards. Захід пройшов увечері 29 жовтня в Музеї сучасного мистецтва MoMA та зібрав чимало знаменитостей зі світу музики, кіно, моди й шоу-бізнесу.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Just jared , серед гостей вечора були Дуа Ліпа, Сіара разом із чоловіком Расселом Вілсоном, Кара Делевінь, Розалія, Лупіта Ніонго, Ешлі Грем, Джордін Вудс, Еммі Россум, а також ведучий Сет Маєрс із дружиною Алексі Еш.

Як пройшла церемонія

Цьогорічна церемонія відзначила сімох представників різних індустрій за їхній внесок у розвиток культури та творчості. У музичній категорії нагороду отримала Розалія, у модній - креативний директор Chanel Матьє Блазі, а в кінематографічній - режисер і сценарист Мартін Мак-Дона.

Мартін Мак-Дон (фото: кадр з відео)

Серед інших лауреатів - комедійна акторка Емі Полер, технологічний підприємець Деміс Хассабіс, письменник Марлон Джеймс і бейсбольна команда Savannah Bananas, відома своїм нестандартним підходом до гри.

Церемонія також стала приводом для зіркових зустрічей і появ на червоній доріжці.

Зокрема, Дуа Ліпа обрала для вечора образ від Chanel, Кара Делевінь з'явилася в образі Erdem, а Розалія - у вбранні Schiaparelli. Сіара віддала перевагу сукні LaPointe, Лупіта Ніонго - Brandon Maxwell, а Ешлі Грем - Ernesto Naranjo.

Дуа Ліпа (фото: кадр з відео)

Під час вечора нагороди вручали, зокрема, Лупіта Ніонго, Рассел Вілсон, Сет Маєрс і Патті Сміт. Остання представила Розалію, яка отримала відзнаку за музичні досягнення.

Розалія (фото: кадр з відео)