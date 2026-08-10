Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж: ее свадебное платье Balenciaga создавали 712 часов

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула Уиллис, вышла замуж за музыканта Джастина Эйси . Свадьба пары состоялась 8 августа в Сан-Велли, штат Айдахо.

Wave RBC.UA рассказывает, каким оно было и чем особенно платье платье звездной наследницы.

Свадебный образ Таллулы Уиллис

Для церемонии невеста выбрала белое платье без бретелек из шелкового атласа.

Наряд имел вытянутый силуэт, скульптурную линию декольте, драпированный длинный шлейф и большой бант на спине. Изнутри платье украсили шелковой органзой.

На создание кутюрного образа ушло 712 часов работы. Из них 405 часов ушли на изготовление платья и корректировку в ателье.

Еще девять часов мастера работали над фатой.

Отдельного внимания заслуживает ручная вышивка. Мастера Balenciaga украшали органзовые лепестки бисером, а затем каждый из них вручную крепили к нарядам.

Только этот этап занял около 60 часов.

Интересно, что форма декольте имеет связь с Деми Мур. Вдохновением стал черный образ Balenciaga, который мама невесты одевала на вечеринку Vanity Fair после церемонии "Оскар" раньше этого года.

Таллула решила отказаться от бусы, чтобы именно необычная скульптурная форма верхней части платья оставалась главным акцентом.

Над свадебным образом Уиллис также работал стилист Брэд Горески, который на протяжении многих лет сотрудничает с Деми Мур.

Сначала Таллула вообще рассматривала свадебные платья на Etsy, однако в итоге получила индивидуальный кутюрный наряд Balenciaga.

Таллула Уиллис (фото: instagram.com/buuski)

Что известно об отношениях пары

Таллула и Джастин начали встречаться в январе 2023 года. Эйси - музыкант, который также выступает под сценическим именем NIGHTIES.

О помолвке пара сообщила в декабре 2024 года. Джастин сделал любимой предложение в романтической атмосфере со свечами и лепестками роз.

Новость тогда тепло встретили сестры Таллулы Румер и Скаут, а также Деми Мур.

За несколько дней до свадьбы Скаут также показывала кадры, где Таллула и Джастин получали разрешение на брак в здании суда округа Блейн. А 8 августа влюбленные официально стали супругами.

Таллула Уиллис с мужчиной (фото: instagram.com/buuski)

Как сейчас себя чувствует Брюс Уиллис

В 2022 году семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер завершает карьеру после того, как у него диагностировали афазию, влияющую на способность общаться.

В феврале 2023 года близкие уточнили диагноз - фронтотемпоральная деменция.

Из-за болезни актер все реже появляется на публике, а его семья продолжает заботиться о нем и время от времени делится новостями о его состоянии.

Дочь Румер Уиллис в конце 2025 года рассказывала, что, учитывая диагноз, отец чувствует себя "нормально настолько, насколько это возможно для человека с фронтотемпоральной деменцией".

Таллула Уиллис с отцом (фото: instagram.com/buuski)

Жена актера Эмма Гемминг Уиллис также продолжает открыто говорить об уходе за мужчиной.

В августе 2026 года она призналась, что забота о Брюсе остается важной частью ее повседневной жизни и влияет даже на то, как она позволяет себе праздновать собственные важные события.