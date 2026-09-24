Дамиано Давид и Дав Камерон поженились в Италии: первые фото со свадьбы

Как прошла свадьба Дамиано Давида и Дал Камерон

На церемонию новобрачные прибыли вместе на ретроавтомобиле. Музыкант вышел из машины и открыл любимую дверь.

Оба выбрали для свадьбы белые образы. Дамиано был одет в костюм без галстука, белую рубашку с расстегнутым воротником и шелковой накидкой.

Дал появилась в белом костюме с поясом на талии, рубашкой и галстуком. Она держала в руках букет белых кал.

Церемонию провел мэр Монтальчино Сильвио Франчелли. На ней присутствовало около 30 ближайших родственников и друзей пары.

После женитьбы молодожены вышли из здания мэрии. На улице их ждали поклонники. Собравшиеся встретили супругов аплодисментами и возгласами. Дамиано и Дав поздравили людей и поцеловались перед публикой.

После росписи они отправились в Castiglion del Bosco - курорт в долине Валь-д'Орча недалеко от Монтальчино.

История любви пары

Дамиано и Дав познакомились в 2022 году на церемонии MTV Video Music Awards. Через год их заметили вместе, а в феврале 2024 года они впервые появились на красной дорожке как пара.

В октябре 2025-го музыкант сделал предложение любимой. О помолвке Дав сообщила в начале января 2026 года, опубликовав фото с обручальным кольцом.

Незадолго до свадьбы пара устроила романтическую фотосессию и рассказала, как поддерживает отношения. Больше всего они ценят возможность провести время вместе.

Также Дамиано рассказал, какой была помолвка. Он сделал предложение дома, когда они собирали чемоданы перед поездкой. В тот момент Дав была в объемной футболке, с мокрыми волосами и без макияжа.

По словам артиста, их отношения и так наполнены особенными событиями, поэтому для него настоящая романтика заключается в обычных вещах - готовить еду, заниматься домашними делами и быть вместе.