Даміано Давід і Дав Камерон одружилися в Італії: перші фото з весілля

Як пройшло весілля Даміано Давида та Дав Камерон

На церемонію наречені прибули разом на ретроавтомобілі. Музикант вийшов із машини та відкрив коханій двері.

Обидва обрали для весілля білі образи. Даміано був одягнений у костюм без краватки, білу сорочку з розстебнутим коміром і шовковою накидкою.

Дав з'явилася у білому костюмі з поясом на талії, сорочкою та краваткою. В руках вона тримала букет білих кал.

Церемонію провів мер Монтальчіно Сільвіо Франчеллі. На ній були присутні близько 30 найближчих родичів і друзів пари.

Після одруження молодята вийшли з будівлі мерії. На вулиці на них чекали шанувальники. Присутні зустріли подружжя оплесками та вигуками. Даміано і Дав привітали людей та поцілувалися перед публікою.

Після розпису вони вирушили до Castiglion del Bosco - курорту в долині Валь-д'Орча неподалік Монтальчіно.

Історія кохання пари

Даміано і Дав познайомилися у 2022 році на MTV Video Music Awards. За рік пару помітили разом, а в лютому 2024-го вони вперше вийшли на червону доріжку як пара.

У жовтні 2025-го музикант освідчився коханій. Про заручини Дав повідомила на початку січня 2026 року, опублікувавши фото з обручкою.

Незадовго до весілля пара влаштувала романтичну фотосесію та розповіла, як підтримує стосунки. Найбільше вони цінують можливість провести час разом.

Також Даміоно зізнався, якими були заручини. Він зробив пропозицію вдома, коли вони збирали валізи перед поїздкою. У той момент Дав була в об'ємній футболці, з мокрим волоссям і без макіяжу.

За словами артиста, їхні стосунки й так наповнені особливими подіями, тому для нього справжня романтика полягає у звичайних речах - готувати їжу, займатися домашніми справами та бути разом.