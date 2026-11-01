Дамблдор и маленький Добби: Джей Ди Вэнс показал семейный образ на Хэллоуин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отпраздновал Хэллоуин в компании семьи, устроив тематическое перевоплощение по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере. Однако не все оценили выбор его костюма.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение Вэнса в соцсети X.

Как Джей Ди Вэнс и его семья отметили Хэллоуин

На опубликованном фото политик предстал в образе Альбуса Дамблдора - директора школы магии Хогвартс. Он надел длинную серебристо-серую мантию, шляпу волшебника и седой парик.

На руках Венс держал младшего сына, который превратился в домашнего эльфа Добби. Малыш был в вязаной шапке с большими ушами, напоминающими внешность персонажа.

Его жена Уша Вэнс позировала рядом в черной одежде и ведьмской шляпе. Другие дети супругов также выбрали тематические костюмы - один из них появился в образе Гарри Поттера, другой - в костюме паука, а еще один ребенок примерил образ сине-зеленого дракона.

"Счастливого Хэллоуина от второй семьи!" - подписал фотографию Вэнс.

Вэнс с семьей на Хэллоуин (фото: x.com/VP)

Кроме того, политик опубликовал видео в личном аккаунте Instagram, в котором представил себя как "вицеп президента Дамблдора", а своего маленького сына - как "маленького Добби".

"Вице-президент Дамблдор вместе с маленьким эльфом Добби поздравляет вас с Хэллоуином. Веселитесь, будьте осторожны и ешьте много конфет", - сказал он.



Незадолго до праздника Вэнс признался, что его дети являются поклонниками "Гарри Поттера".

Как отреагировали в сети

Мнения пользователи разделились. Одни отреагировали с юмором и начали поздравлять с праздником, тогда как другие посмеялись над выбором костюма Венса.

В то же время немало внимания привлек младший сын политика: юзеры называли малыша в образе Добби "невероятно милым".

"Это худший костюм Дамблдора, который я когда-либо видел"

"Не думаю, что он когда-нибудь смотрел "Гарри Поттера".

"Этот малыш просто невероятно мил".

"Это достаточно смешно. Ему стоит стать комиком, когда истечет срок полномочий вице-президента".

"Какой чудесный костюм, с Геловином!"

Напомним, в прошлом году Вэнс выбрал ироничный образ, превратившись в мем на самого себя. Вирусная шутка появилась в сети после его перепалки с Зеленским в Белом доме.

Не оценив поведение вице-президента, пользователи начали распространять его отретушированные фотографии. На них ему увеличивали щеки и добавляли длинные вьющиеся волосы. Однако он отнесся к этому с юмором.