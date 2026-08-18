"Ложь - это не нормально". Оля Полякова подаст в суд на Янину Соколову

Как Полякова объяснила громкое интервью

После выхода разговора с Раминой и последующего видеообращения вокруг высказываний артистки возникла общественная дискуссия. Певица решила дополнительно объяснить свою позицию и подчеркнула, что не отказывается от своих убеждений.

По словам Поляковой, записать видеообращение с извинениями ее никто не заставлял. Она сделала это после того, как увидела реакцию украинских военных, в том числе вернувшихся из российского плена.

"Никто меня ни к чему не заставлял, не пугал и не угрожал. И от никаких своих убеждений я не отказываюсь. Последнее видео я записала после того, как мне прислали видео ребят, которые вернулись из плена и очень по-человечески объяснили, почему именно слово "концлагерь" для них больно. важно, и извинилась за это слово", - объяснила артистка.

Полякова подчеркнула, что ее главная мысль во время интервью касалась не этого слова, а проблемы культуры публичной травли и агрессивного кенсинга.

"Когда очень громкая и агрессивная часть людей решает, что именно она лучше знает, что тебе можно говорить, а что нет, кто хорош, кто плох и за что ты должен извиняться. Именно это создает в обществе напряжение, недоверие и разжигает рознь", - отметила она.



"Я не оценивала работу ТЦК"

По словам артистки, после выхода интервью часть ее высказываний начали вырывать из контекста и интерпретировать. Она подчеркнула, что не давала профессиональной или юридической оценки работе ТЦК, поскольку не имеет соответствующей специальности.

"Я не оценивала работу ТЦК. Я не юрист и не прокурор. Я говорила о том, что люди часто не понимают, где закон, а где произвол, кто перед ними и законно ли действуют те или иные люди. Когда ты видишь видео с насилием и не знаешь, как реагировать и не станешь ли сам объектом травли", - это пород.

По словам Поляковой, после резонанса она получила много сообщений от людей, поддержавших поднятые ею темы. Она призвала не называть какую-либо критическую или неудобную дискуссию "российским нарративом", а говорить о конкретных проблемах и возможных нарушениях.

Полякова в интервью у Рамины (скриншот)

"Буду защищать свою честь в суде"

Отдельно звезда сообщила, что намерена защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде. Причиной она назвала "распространение ложной информации".

"Критика - это нормально. Но ложь - не нормально", - отметила она.

Среди тех, против кого артистка планирует подать иск, - журналистка Янина Соколова.

"Я буду защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде. В частности, соответствующий иск будет подан против Янины Соколовой. Свобода слова - это право говорить то, что думаешь, но не свобода придумывать факты о других людях и распространять их как правду", - подытожила певица.

Полякова также подчеркнула, что не претендует на роль политика или общественного лидера, а остается прежде всего артисткой.