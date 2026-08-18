"Брехня - це не нормально". Оля Полякова подасть до суду на Яніну Соколову

Як Полякова пояснила гучне інтерв'ю

Після виходу розмови з Раміною та подальшого відеозвернення навколо висловлювань артистки виникла суспільна дискусія. Співачка вирішила додатково пояснити свою позицію та наголосила, що не відмовляється від своїх переконань.

За словами Полякової, записати відеозвернення з вибаченнями її ніхто не змушував. Вона зробила це після того, як побачила реакцію українських військових, зокрема тих, хто повернувся з російського полону.

"Ніхто мене ні до чого не змушував, не лякав і не погрожував. І від жодних своїх переконань я не відмовляюся. Останнє відео я записала після того, як мені надіслали відео хлопців, які повернулися з полону і дуже по-людськи пояснили, чому саме слово "концтабір" для них болюче. Я прочитала дописи інших військових, які пройшли полон. Я зрозуміла, що це важливо, і перепросила за це слово", - пояснила артистка.

Водночас Полякова підкреслила, що її головна думка під час інтерв’ю стосувалася не цього слова, а проблеми культури публічного цькування та агресивного кенселінгу.

"Коли дуже гучна й агресивна частина людей вирішує, що саме вона краще знає, що тобі можна говорити, а що ні, хто хороший, хто поганий і за що ти маєш вибачатися. Саме це створює в суспільстві напругу, недовіру та розпалює ворожнечу", - зазначила вона.



"Я не оцінювала роботу ТЦК"

За словами артистки, після виходу інтерв'ю частину її висловлювань почали виривати з контексту та інтерпретувати. Вона наголосила, що не давала професійної чи юридичної оцінки роботі ТЦК, оскільки не має відповідного фаху.

"Я не оцінювала роботу ТЦК. Я не юрист і не прокурор. Я говорила про те, що люди часто не розуміють, де закон, а де свавілля, хто перед ними і чи законно діють ті чи інші люди. Коли ти бачиш відео з насильством і не знаєш, як реагувати та чи не станеш сам об'єктом цькування, це породжує страх і руйнує довіру", - заявила вона.

За словами Полякової, після резонансу вона отримала багато повідомлень від людей, які підтримали порушені нею теми. Вона закликала не називати будь-яку критичну або незручну дискусію "російським наративом", а натомість говорити про конкретні проблеми та можливі порушення.

Полякова в інтерв'ю у Раміни (скриншот)

"Буду захищати свою честь у суді"

Окремо зірка повідомила, що планує захищати свою честь, гідність та ділову репутацію в суді. Причиною вона назвала "поширення неправдивої інформації".

"Критика - це нормально. Але брехня - не нормально", - зазначила вона.

Серед тих, проти кого артистка планує подати позов, - журналістка Яніна Соколова.

"Я буду захищати свою честь, гідність і ділову репутацію в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. Свобода слова - це право говорити те, що думаєш, але не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду", - підсумувала співачка.

Полякова також наголосила, що не претендує на роль політикині чи громадської лідерки, а залишається передусім артисткою.