Билли Айлиш не узнать: артистка поразила перевоплощением в дебютном фильме

Билли Айлиш впервые снимается в полнометражном фильме. На днях ее заметили на съемочной площадке ленты The Bell Jar ("Под стеклянным колпаком") в Торонто, где она перевоплотилась в главную героиню культового романа Сильвии Платт.

Как изменилась артистка и что известно о фильме, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Backgrid в Facebook .

Билли Айлиш дебютирует в большом кино

24-летняя певица воплотит на экране роль Эстер Гринвуд - амбициозной молодой писательницы, которая проходит стажировку в модном журнале в Нью-Йорке и пытается найти себя под влиянием давления общества и проблем с ментальным здоровьем.

Режиссером и сценаристкой экранизации стала лауреат премии "Оскар" Сара Полли. Лента основана на полуавтобиографическом романе американской поэтессы Сильвии Плат, опубликованном в 1963 году. Книга исследует темы феминизма, самореализации и психологического состояния молодых женщин.

Как Билли Айлиш изменилась для роли

На первых фото со съемок певицу почти невозможно узнать. Она предстает с каштаново-рыжими волосами в стиле 1950-х годов, алой помадой, жемчужными серьгами и в винтажном наряде.

Ее героиня носит красный трикотажный свитер с коротким рукавом, клетчатую плиссированную юбку, туфли на ремешках и сумочку в тон.

Также фотографам удалось зафиксировать сцену под дождем, где певица снимается в зеленом винтажном платье-рубашке.

Кто еще сыграет в фильме

Кроме Айлиш, в фильме снимутся двукратная номинантка на "Оскар" Кэри Маллиган, которая олицетворит мать главной героини, миссис Гринвуд, а также Коннор Сторри.

Для Сары Полли это первый полнометражный режиссерский проект после фильма "Она говорит", который принесла ей премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Хотя The Bell Jar станет дебютом Билли в полнометражном кино, раньше она уже снималась как актриса. В 2023 году звезда появилась в эпизодической роли в сериале "Рой".

Также в мае этого года вышел концертный 3D-документальный проект Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft, посвященный созданию одноименного альбома.