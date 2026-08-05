Біллі Айліш не впізнати: артистка вразила перевтіленням у дебютному фільмі

Біллі Айліш уперше знімається у повнометражному фільмі. Днями її помітили на знімальному майданчику стрічки The Bell Jar ("Під скляним ковпаком") у Торонто, де вона перевтілилася в головну героїню культового роману Сільвії Плат.

Як змінилася артистка та що відомо про фільм, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Backgrid у Facebook .

Біллі Айліш дебютує у великому кіно

24-річна співачка втілить на екрані роль Естер Ґрінвуд - амбітної молодої письменниці, яка проходить стажування в модному журналі в Нью-Йорку та намагається знайти себе під впливом тиску суспільства та проблем з ментальним здоров'ям.

Режисеркою та сценаристкою екранізації стала лауреатка премії "Оскар" Сара Поллі. Стрічка заснована на напівавтобіографічному романі американської поетеси Сільвії Плат, опублікованому у 1963 році. Книга досліджує теми фемінізму, самореалізації й психологічного стану молодих жінок.

Як Біллі Айліш змінилася для ролі

На перших фото зі зйомок співачку майже неможливо впізнати. Вона постає з каштаново-рудим волоссям у стилі 1950-х років, яскраво-червоною помадою, перлинними сережками та у вінтажному вбранні.

Її героїня носить червоний трикотажний светр із коротким рукавом, картату плісировану спідницю, туфлі на ремінцях і сумочку в тон.

Також фотографам вдалося зафіксувати сцену під дощем, де співачка знімається у зеленій вінтажній сукні-сорочці.

Хто ще зіграє у фільмі

Окрім Айліш, у фільмі знімуться дворазова номінантка на "Оскар" Кері Малліган, яка втілить матір головної героїні, місіс Ґрінвуд, а також Коннор Сторрі.

Для Сари Поллі це перший повнометражний режисерський проєкт після стрічки "Вона говорить", яка принесла їй премію "Оскар" за найкращий адаптований сценарій.

Хоча The Bell Jar стане дебютом Біллі у повнометражному кіно, раніше вона вже знімалася як акторка. У 2023 році зірка з'явилася в епізодичній ролі в серіалі "Рій".

Також у травні цього року вийшов її концертний 3D-документальний проєкт Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft, присвячений створенню однойменного альбому.