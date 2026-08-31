Анджелину Джоли заметили в нескольких городах Украины? Что известно о ее возможном приезде

В соцсетях распространяют фото и видео женщины, похожей на Анджелину Джоли, снятые в нескольких украинских городах.

Детальнее об этом узнайте в материале на Wave RBC.UA.

С чего начались слухи о приезде Джоли

Первые сообщения появились 29 августа. Подписчики местных пабликов утверждали, что голливудскую актрису якобы заметили во Львове вместе с охраной.

В то же время фото или видео, которые могли бы подтвердить эту информацию, не были обнародованы.

В тот же день женщину, похожую на Джоли, зафиксировали камеры ресторана "Старий Млин" в Тернополе.

На видео она заходит в заведение вместе с сопровождением, а затем садится за столик.

Представители ресторана заявили, что их гостей была именно Анджелина Джоли, которая отведала блюда украинской кухни.

Однако лицо женщины на записи видно недостаточно четко, чтобы окончательно подтвердить ее личность.

Фото из Кременчуга

30 августа новые кадры появились в пабликах Кременчуга. На них женщина в длинном пальто и в больших темных очках находится в одном из местных торговых центров.

Авторы публикации предположили, что это могла быть Джоли. В то же время, качество фотографий также не позволяет уверенно идентифицировать актрису.

Джоли также якобы видели в Харькове

Позже в сети появилось видео, которое, по словам местных жителей, было снято в районе Холодной Горы в Харькове.

На записи женщина, похожая на голливудскую звезду, стоит у заведения вместе с несколькими людьми. Из-за невысокого качества видео подтвердить, что в кадре действительно находится Джоли, невозможно.

О возможном визите актрисы в Тернополь и Харьков также написал волонтер Сергей Стерненко.

Подтвержден ли приезд Анджелины Джоли

На 31 августа Анджелина Джоли и ее представители не комментировали возможный приезд.

Официальных заявлений от украинской власти или благотворительных организаций тоже не было.

Поэтому достоверно неизвестно, действительно ли на кадрах изображена актриса, с какой целью она могла приехать и какие города посетила.

Если информация подтвердится, это будет третий приезд Джоли в Украину с начала полномасштабной войны.

Предыдущие визиты актрисы

В апреле 2022 года Анджелина Джоли приезжала во Львов с частной гуманитарной миссией.

Она встретилась с переселенцами, волонтерами и детьми, пострадавшими в результате российского удара по вокзалу в Краматорске.

В ноябре 2025 года актриса побывала в Херсоне и Николаеве. Она посетила подземные школы и медицинские учреждения, а также встретилась с волонтерами, врачами и местными семьями.