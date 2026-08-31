Алина Гросу чудом избежала трагедии под Киевом: "Ударной волной отбросило мою машину"

Украинская певица Алина Гросу очутилась в эпицентре трагических событий под Киевом. Артистка рассказала, что накануне остановилась в гостинице "Цитадель", которая впоследствии была разрушена в результате атаки. К счастью, сама Гроса в момент трагедии находилась за пределами здания.

Wave RBC.UA сообщает, что певица приехала в столицу в преддверии премьеры своей новой песни и поселилась в одном из номеров гостиницы. По ее словам, все изменилось буквально в считанные минуты.

Что рассказала певица

Гросу опубликовала фото ключа от номера и рассказала, что именно там она могла бы находиться во время атаки.

"Это ключ от моего номера, куда я заселилась по приезду в столицу, чтобы провести премьеру песни. Один из этих номеров мой, вернее, оконная рама от него", - написала артистка.

По словам певицы, момент атаки она видела своими глазами. Ударная волна была настолько сильна, что отбросила ее автомобиль.

"Все произошло на моих глазах. Ударной волной отбросило мою машину", - рассказала Гросу.

Алина Гросу рассказала об атаке на гостиницу "Цитадель" (фото: instagram.com/alina_grosu)

Артистка отметила, что буквально случайно не оказалась внутри гостиницы. Она задержалась на встрече и поэтому не вернулась к номеру в момент удара.

Больше Гросу поразило осознание того, насколько близко ее семья могла оказаться к трагедии. Она поблагодарила Бога за то, что ее сын вместе с бабушкой не ждали ее в отеле.

Гросу также выразила соболезнования всем, кто в результате атаки потерял близких или пережил эту ночь.

Детали трагедии

От вражеского удара по складам боеприпасов в селе Мила Киевской области был уничтожен гостинично-ресторанный комплекс "Цитадель", расположенный по Житомирской трассе.

В соцсетях владельцы бизнеса отметили, что в здании прятались люди от вражеских обстрелов. И добавили - по логике, военные объекты должны располагаться подальше от гражданской инфраструктуры.

"Цитадель" - это не просто здания. Это годы нашего труда. Наши вложения. Рабочие места. Наши планы. Наши мечты. Наша жизнь. И теперь мы вынуждены стоять перед руинами и смотреть, как все, что создавалось годами, исчезло в считанные часы. И мы не собираемся молчать", - написали владельцы.