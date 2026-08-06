Анатолий Анатолич признался, кто из звезд заблокировал его в соцсетях: "Мы не ссорились"

Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич признался, что поддерживает теплые отношения с большей частью представителей украинского шоу-бизнеса. Впрочем, есть один известный человек, который заблокировал его в соцсетях.

Подробнее об этом он рассказал в интервью Wave RBC.UA.

Что сказал Анатолич о дружбе в шоу-бизнесе

В целом шоумен поддерживает дружеские отношения с коллегами. В качестве примера он вспомнил встречу с Тиной Кароль, которая оставила у него приятные впечатления.

"Например, с Тиной Кароль мы не были особенно знакомы. Мы увиделись на радио у меня, и мы прям обнимались так, будто мы знакомы. Это так странно было, по-хорошему странно", - рассказал он.

Также он отметил, что давно дружит с Тимуром Мирошниченко и многими другими звездами.

"Мы очень в теплых отношениях с Тимуром Мирошниченко, со всеми. Я так могу долго перечислять. Со всеми в отличных отношениях", - сказал Анатолич.

Анатолич о дружбе в шоу-бизнесе (фото: РБК-Украина)

Кто заблокировал Анатолича

Есть один представитель шоу-бизнеса, с которым он не общается. Это Владимир Остапчук.

"Ну, с кем я не дружу - с Владимиром Остапчуком, он меня заблокировал", - признался он.

На вопрос о причине такого решения Анатолич ответил, что точно не знает.

"Не знаю. Из-за каких-то взглядов его жены. Я не хочу в это вдаваться, они переехали в Канаду. Всем, кто за границей, я желаю счастья. Я не думаю, что надо их тащить сюда", - объяснил ведущий.

Он также подчеркнул, что во время полномасштабной войны даже стал общаться с Остапчуком больше, чем раньше. Личных конфликтов между ними не было.

"Просто он заблокировал меня, хотя мы не ссорились с Владимиром лично. Мы даже общались во время войны больше, чем раньше. Я заблокирован только у Остапчука. Даже президент на меня подписан", - добавил Анатолич.