Анатолій Анатоліч зізнався, хто із зірок заблокував його в соцмережах:"Ми не сварилися"

Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч зізнався, що загалом підтримує теплі стосунки з більшістю представників українського шоу-бізнесу. Втім, є одна відома людина, яка заблокувала його в соцмережах.

Детальніше про це він розповів в інтерв'ю Wave RBC.UA .

Що сказав Анатоліч про дружбу в шоу-бізнесі

Загалом шоумен підтримує дружні стосунки з колегами. Як приклад він пригадав зустріч із Тіною Кароль, яка залишила у нього приємні враження.

"Наприклад, з Тіною Кароль ми не були особливо знайомі. Ми побачились на радіо в мене, і ми прям обіймались так, ніби ми знайомі. Це так дивно було, по-хорошому дивно", - розповів він.

Також він зазначив, що давно товаришує з Тімуром Мірошниченком та багатьма іншими зірками.

"Ми дуже в теплих стосунках з Тімуром Мірошниченком, з усіма. Я так можу довго перераховувати. З усіма в чудових стосунках", - сказав Анатоліч.

Анатоліч про дружбу в шоу-бізнесі (фото: РБК-Україна)​​​​​​​

Хто заблокував Анатоліча

Є один представник шоу-бізнесу, з яким він не спілкується. Це Володимир Остапчук.

"Ну, з ким я не товаришую - з Володимиром Остапчуком, він мене заблокував", - зізнався він.

На запитання про причину такого рішення Анатоліч відповів, що точно її не знає.

"Не знаю. Через якісь погляди його дружини. Я не хочу в це вдаватися, вони переїхали в Канаду. Всім, хто за кордоном, я бажаю щастя. Я не думаю, що треба їх тягнути сюди", - пояснив ведучий.

Він також наголосив, що під час повномасштабної війни навіть став спілкуватися з Остапчуком більше, ніж раніше. Особистих конфліктів між ними не було.

"Просто він заблокував мене, при тому що ми не сварилися з Володимиром особисто. Ми навіть спілкувалися під час війни більше, ніж раніше. Я заблокований тільки в Остапчука. Навіть президент на мене підписаний", - додав Анатоліч.