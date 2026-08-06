Анатолий Анатолич раскрыл, действительно ли живет за счет жены
Главная Звезды Анатолий Анатолич раскрыл, действительно ли живет за счет жены
Звезды

Анатолий Анатолич раскрыл, действительно ли живет за счет жены

Шоумен отреагировал на упреки о том, что он альфонс, и рассказал о семейных расходах

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Анатолий Анатолич и Юла (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Дата: 06 августа 2026

Анатолий Анатолич поделился финансовыми подробностями отношений с женой Юлой, которая работает в сфере пиара. Он признался, кто из них удерживает семью и на что приходится тратить больше всего.

Об этом шоумен рассказал в интервью Wave RBC.UA.

Что сказал Анатолич о доходах в семье

Ведущий прокомментировал мнения некоторых пользователей, которые называли его "альфонсом" из-за якобы больших доходов жены. Он дал понять, что не обижается на такие слова.

"Мне приятно, что у моей жены такой имидж, это классно. Юла - абсолютно самодостаточная девушка, у нее успешный бизнес", - сказал он.

В то же время Анатолий возразил, что его жена зарабатывает больше его.

"Зарабатываю я больше, но если бы она зарабатывала больше, я был бы не против. Почему бы нет?" - поделился он.

Анатолий Анатолич раскрыл, действительно ли живет за счет женыАнатолич рассказал о заработках в семье (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Кто покрывает основные расходы

Ведущий рассказал, что большую часть он берет на себя.

"Все-таки где-то 70-80% семейного бюджета, все основные расходы покрываю я", - отметил он.

Анатолич добавил, что больше всего денег идет на детей, их образование и увлечения.

"Недавно мне прислали счет на 19 тысяч за конный спорт. А Лолита вообще просит нас не купить лошадь, а взять в аренду за 50 тысяч гривен в месяц плюс тренер. Я говорю, что это очень дорого", - поделился он.

Отдельно шоумен признался, что не видит проблемы в том, чтобы в семье главной была женщина.

"По поводу того, что я "альфонс", я не против. Я вообще в этом плане каблук абсолютный", - сказал он.

Телеведущий добавил, что в его профессиональной жизни многие руководители были женщинами. Ему комфортно работать в таком формате.

"Статистически женщины зарабатывают меньше. Так сложилось во многих сферах. Но очень большую часть моей жизни моими шефинями были женщины. То есть мной руководят женщины, и мне это нравится, я получаю от этого удовольствие", - признался он.

Главные новости
"Я стал ее адвокатом". Анатолий Анатолич о Лободе, ссоре с Остапчуком и дружбе с Зеленскими "Я стал ее адвокатом". Анатолий Анатолич о Лободе, ссоре с Остапчуком и дружбе с Зеленскими Chanel снова возглавил рейтинг самых горячих брендов мира: кто еще попал в топ Chanel снова возглавил рейтинг самых горячих брендов мира: кто еще попал в топ Dolce Vita: почему этим летом все дороги голливудских звезд ведут в Италию Dolce Vita: почему этим летом все дороги голливудских звезд ведут в Италию