Анатолій Анатоліч розкрив, чи дійсно живе за рахунок дружини

Анатолій Анатоліч поділився фінансовими подробицями стосунків з дружиною Юлою, яка працює у сфері піару. Він зізнався, хто з них утримує родину та на що доводиться витрачати найбільше.

Про це шоумен розповів в інтерв'ю Wave RBC.UA .

Що сказав Анатоліч про доходи в родині

Ведучий прокоментував думки деяких користувачів, які називали його "альфонсом" через нібито більші доходи дружини. Він дав зрозуміти, що не ображається на такі слова.

"Мені приємно, що в моєї дружини такий імідж, це класно. Юла - абсолютно самодостатня дівчина, у неї успішний бізнес", - сказав він.

Водночас Анатолій заперечив, що його дружина заробляє більше за нього.

"Заробляю я більше, але якби вона заробляла більше, я був би не проти. Чому б ні?" - поділився він.

Анатоліч розповів про заробітки в родині (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Хто покриває основні витрати

Ведучий розповів, що більшу частину він бере на себе.

"Все-таки десь 70-80% сімейного бюджету, всі основні витрати покриваю я", - зазначив він.

Анатоліч додав, що найбільше грошей йде на дітей, їхню освіту та захоплення.

"Нещодавно мені прислали рахунок на 19 тисяч за кінний спорт. А Лоліта взагалі просить нас не купити коня, а взяти в оренду за 50 тисяч гривень на місяць плюс тренер. Я кажу, що це дуже дорого", - поділився він.

Окремо шоумен зізнався, що не бачить проблеми у тому, щоб у родині головною була жінка.

"Щодо того, що я "альфонс", я не проти. Я взагалі в цьому плані каблук абсолютний", - сказав він.

Телеведучий додав, що у його професійному житті багато керівниць були жінками. Йому комфортно працювати у такому форматі.

"Статистично жінки заробляють менше. Так склалося в багатьох сферах. Але дуже велику частину мого життя моїми шефинями були жінки. Тобто мною керують жінки, і мені це подобається, я отримую від цього задоволення", - зізнався він.