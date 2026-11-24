В Киеве состоялась церемония чествования служебных собак, которые выполняют важные задачи для безопасности и обороны Украины. Одна из наград получила бельгийская овчарка Жах из Павлограда, которая работает в составе поисково-спасательного отряда "Антарєс".

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на поск поискового отряда в Instagram .

Что известно о награждении

Церемония "Четырехлапые защитники" проходит уже в пятый раз. Среди номинантов этого года была бельгийская овчарка тервюрен по имени Жах, которая вместе с кинологиней Кариной Колесниченко помогает находить тела павших украинских военных.

Награду команда получила за работу в составе сводных групп поиска и эвакуации тел и останков павших защитников Украины в рамках гуманитарного проекта ВСУ "НА ЩИТІ".

"С помощью Жах удалось вернуть из Небытия более 150-ти потерянных душ!" - рассказали в публикации.

В команде также отметили, что кинологический отряд "Антарєс" является единственной кинологической организацией, которую гуманитарный проект "НА ЩИТІ" официально привлекает к поиску и возвращению тел павших украинских военных.

Как прошло мероприятие "Четырехлапые защитники"

Главной целью события является почтение служебных собак и их проводников, которые ежедневно выполняют сложные задачи, помогая людям и защищая Украину.

Церемонию организует Кинологический союз Украины. В ней приняли участие 33 служебные собаки, 28 кинологических команд и представители 10 органов и ведомств сектора безопасности и обороны Украины.

Участников отмечали в шести номинациях: