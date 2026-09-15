Защитники стали актерами дубляжа: в Украине покажут драму "Роза" с особыми голосами

17 сентября в украинский прокат выходит историческая драма "Роза", всех персонажей которой впервые в истории отечественного кинопроката озвучили действующие военные, ветераны и ветеранки с боевым опытом.

Wave RBC.UA рассказывает, кто приобщился к необычному дубляжу, о чем самая лента и где состоятся специальные показы.

Инициативу реализовали движение VETERANKA вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" и Baker Street Sound Studio при поддержке Goethe-Institut в Украине.

В центре проекта – стремление сделать голос женщин в армии более заметным, подчеркнуть их роль в защите страны и говорить о стереотипах, с которыми военнослужащие до сих пор сталкиваются в обществе.

Перед работой над фильмом все участники и участницы прошли практические воркшопы по актерскому мастерству, работали над дикцией и получали менторскую поддержку от профессиональных актеров дубляжа.

Главную героиню Розу, которую в фильме сыграла номинантка на "Оскар" Сандра Гюллер, на украинском языке озвучила начальница пункта управления артиллерийской разведки ОАБр НГУ, режиссер и сестра движения VETERANKA Елена Апчел.

"Дублировать Сандру Гюллер - означало не просто найти правильную интонацию или тембр. Надо было слушать человека, который почти весь фильм живет на грани между тем, кем он является, и тем, кем вынужден казаться. Мне особенно ценно, что это история о женщине, которая после войны не хочет возвращаться в мир, где для нее уже определили единую. как способ остаться собой", - отметила Апчел.

По ее словам, работа над образом заставила еще раз задуматься над тем, насколько изменилось положение женщин в течение нескольких веков и одновременно сколько стереотипов и стигматизации остаются актуальными и сегодня.

Кто озвучил героев "Розы"

Розу в исполнении Сандры Гюллер озвучила Елена Апчел - начальница пункта управления артиллерийской разведки ОАБр НГУ, доктор философии, кандидат искусствоведения и режиссер.

Голос Сюзанне подарила Екатерина Биленко - капитан ВСУ, ведущая и специальная корреспондентка военного медиа.

Газыню озвучила Ярина Квасний - военнослужащая Первого отдельного медицинского батальона ВСУ и певица, известная также как исполнительница песни "Паровая машина".

Газу озвучил Даниил Хомутовский - военнослужащий 1-го центра информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск ВСУ, доброволец медицинского батальона "Госпитальеры" и диктор.

К работе над картиной присоединился и ветеран 49-го ОМБ "Карпатська Січ", участник "Ігор Нескорених" и писатель Александр Будько "Терен". Он озвучил судебный пристав.

Постер героев озвучки фильма "Роза"

Служительница заговорила голосом Елены Смолярчук, регистратором медицинской роты, а рассказчик - голосом военной и музыканты Ирины Мирончук.

Судью озвучил Олег Шульга - военнослужащий 13-й бригады НГУ "Хартия", ветеран АТО и актер театра и кино.

В актерский состав дубляжа также вошли ветеран Сергей Колос, ветеран и актер Владимир Миненко, оператор ЗРК и актер дубляжа Максим Попович, а также ведущий Radio ROKS и военнослужащий Илья Ярема.

Постер героев озвучки фильма "Роза"

О чем фильм "Роза"

Лента стала результатом многолетнего исследования режиссера Маркуса Шляйнцера и его сосценариста Александра Брома.

Авторы изучали архивные документы и произведения о женщинах, которые в Европе XVI-XVII веков выдавали себя за мужчин и становились воинами.

События "Розы" разворачиваются в XVII веке на фоне Тридцатилетней войны.

В отдаленном селе появляется загадочный солдат, представляющийся наследником заброшенного имения.

Однако за мужской одеждой скрывается женщина по имени Роза, готовая рисковать ради собственной свободы и возможности самостоятельно определять свою жизнь.

Главную роль исполнила Сандра Гюллер, известная по фильмам "Анатомия падения" и "Зона интереса".

Лента уже получила "Серебряного медведя" за лучшую главную роль на Берлинале-2026 и премию Томаса Плуха за лучший сценарий на фестивале австрийского кино Diagonale-2026.

Кадр из фильма "Роза"

The Hollywood Reporter назвал картину "мастерским фильмом".

Специальные показы фильма и Q&A-сессии с участием актрис дубляжа, военных, ветеранок и ветеранов состоятся 17 сентября в рамках фестиваля ГОГОЛЬФЕСТ 2026.

Еще один специальный показ намечен на 20 сентября в киевском кинотеатре "Жовтень".

Информацию о следующих сеансах организаторы обещают публиковать на страницах движения VETERANKA и кинокомпании "Артхаус Трафик".

Движение VETERANKA работает с 2018 года и объединяет более 3000 действующих военнослужащих, ветеранок и волонтеров.

Организация занимается защитой прав женщин в армии, адвокацией изменений в законодательстве и посредством подразделений ВСУ и Национальной гвардии.